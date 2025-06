Com embate de brasileiros, WSL divulga baterias de Saquarema; veja

A Liga Mundial de Surfe (WSL) divulgou nesta terça-feira (17) as baterias do primeiro round de disputas em Saquarema, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro. Destaque para o confronto entre Filipe Toledo e João Chianca pela oitava bateria da batalha masculina. A disputa de Saquarema acontece entre 21 e 29 de junho.

Yago Dora em Trestles (Foto: Divulgação/ WSL)

Vice-líder do ranking, Yago Dora enfrenta Crosby Colapinto e o também brasileiro Peterson Crisanto. Italo Ferreira disputa com Connor O'Leary e Seth Moniz. Alejo Muniz está na bateria dois, com Kanoa Igarashi e Joel Vaughan. Na bateria quatro, Gabriel Klaussner disputa com Cole Houshmand e Jordy Smith. Miguel Pupo tem como oponentes Ethan Ewing e Marco Mignot.

Surfista Tatiana Weston-Webb (Foto: Tauana Sofia)

Na disputa feminina, Tatiana Weston-Webb, de volta ao surfe após pausa, enfrenta Caitlin Simmers e Tyler Wright. Luana Silva disputa com Molly Picklum e Caroline Marks. Confira as baterias completas abaixo:

WSL em Saquarema: confira as baterias divulgadas

DISPUTA MASCULINA - ROUND 1

Bateria 1: Italo Ferreira, Connor O'Leary, Seth Moniz Bateria 2: Kanoa Igarashi, Joel Vaughan, Alejo Muniz Bateria 3: Yago Dora, Crosby Colapinto, Peterson Crisanto Bateria 4: Jordy Smith, Cole Houshmand, Gabriel Klaussner Bateria 5: Barron Mamiya, Jake Marshall, Alan Cleland Bateria 6: Ethan Ewing, Miguel Pupo, Marco Mignot Bateria 7: Jack Robinson, Leonardo Fioravanti, Rio Waida Bateria 8: Filipe Toledo, Griffin Colapinto, João Chianca

DISPUTA FEMININA - ROUND 2

Bateria 1: Bettylou Sakura Johnson, Isabella Nichols, Erin Brooks Bateria 2: Gabriela Bryan, Lakey Peterson, Arena Rodriguez Bateria 3: Caitlin Simmers, Tyler Wright, Tatiana Weston-Webb Bateria 4: Molly Picklum, Caroline Marks, Luana Silva

Yago Dora venceu última etapa

Yago Dora venceu o japonês Kanoa Igarashi, número 3 do mundo, e se sagrou campeão da etapa de Trestles. Após virada eletrizante no último minuto contra o australiano Ethan Ewing nas quartas de final, o surfista brasileiro venceu o anfitrião, Griffin Colapinto, numa semifinal equilibrada.

Yago estreou na final com uma onda impressionante de 9.53. Logo depois, somou um 6.00, elevando seu placar para 15.53. Kanoa não se intimidou, contra-atacando com ondas de 7.77 e 7.33. Diante da ameaça do japonês, Yago achou um 8.00, solidificando sua posição na disputa.

Com a necessidade de 9.76 para a virada, Kanoa Igarashi ainda obteve um 8.30 nos instantes finais, porém sem sucesso. Yago garantiu a vitória por 17.90 a 16.07. Este é o terceiro título de etapa do CT para o paranaense, o segundo em 2025 - ele já havia triunfado em Peniche em março.