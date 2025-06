O Atlanta Hawks enfrenta uma interrogação importante neste momento: até que ponto a parceria com Trae Young pode levá-los? Embora o armador seja uma das maiores estrelas ofensivas da NBA, o time não passa da primeira rodada dos playoffs desde a temporada 2020-21. No entanto, os movimentos da franquia apontam em outra direção. Sob o comando do novo gerente geral, Onsi Saleh, os Hawks não estão envolvidos em negociações sérias para trocar Trae Young neste momento.

Sem resultados expressivos, Trae Young deve ficar

O foco da diretoria está voltado para as escolhas de número 13 e 22 no Draft da NBA de 2025, demonstrando uma aposta na renovação por meio de jovens talentos. De acordo com informações do jornalista Brett Siegel, da "ClutchPoints", apesar das especulações, Atlanta Hawks não considera abrir mão de seu armador.

A preferência é utilizar as seleções do draft para fortalecer o elenco, sem buscar subir para o Top 10, como chegaram a sugerir alguns analistas.[

Armador segue com ótimos números na liga

A manutenção de Young se explica não apenas pelo que ele representa para a torcida, mas também pelo talento que oferece em quadra. Na última temporada, o armador registrou médias de 24,2 pontos, liderou a liga em assistências com 11,6 por jogo e ainda somou 1,2 roubos de bola.

Contudo, seu aproveitamento baixo de 41,1% nos arremessos e os 355 turnovers - maior marca da NBA - acendem alerta. Mesmo assim, a franquia parece confiante de que ele pode retomar o desempenho que levou os Hawks às finais da Conferência Leste em 2021.

Com isso, resta ao técnico Quin Snyder encontrar soluções para maximizar as qualidades do elenco. E, quem sabe, recolocar Atlanta no caminho das grandes campanhas na próxima temporada.