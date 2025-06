UFC 319: com quatro brasileiros, empresa anuncia novas lutas para evento

O UFC anunciou oito lutas que serão realizadas no UFC 319, no dia 16 de agosto, no United Center, em Chicago. Os brasileiros Edson Barboza, Karine Silva, Diego Ferreira e Jéssica "Bate-estaca" Andrade irão compor o card que terá a disputa do cinturão do peso médio entre o sul-africano Dricus du Plessis e o russo Khamzat Chimaev.

Brasil no UFC 319

O Brasil terá quatro representantes no UFC 319, com muita experiência. Entre os homens, Edson Barboza, de 39 anos, encara Drakkar Klose. O brasileiro do peso leve busca se recuperar da derrota sofrida para Lerony Murphy, em maio de 2024. Também em busca de redenção, Diego Ferreira enfrenta Bobby "King" Green. Em seu último combate, foi derrotado por Grant Dawson, em janeiro de 2025.

Edson Barboza em ação no UFC (Foto: Divulgação/UFC)

Na divisão feminina, Karine Silva terá combate contra a americana JJ Aldrich. A lutadora vem de derrota, contra a compatriota Viviane Araújo, em novembro de 2024. A outra brasileira confirmada é Jéssica "Bate-estaca" Andrade, que entrará no octógono para encarar a mexicana Loopy Godinez e busca se recuperar da derrota sofrida por Jasmine Jasudavicius, em maio.

Outras lutas confirmadas

Tim Elliott (EUA) x Kai Asakura (JAP) - peso mosca

Bryan Battle (EUA) x Nursulton Ruziboev (UZB) - peso médio

Chase Hooper (EUA) x Alexander Hernandez (EUA) - peso leve

Gerald Meerschaert (EUA) x Michal Oleksiejczuk (POL) - peso médio

Michael Page (EUA) x Michael Page (EUA) - peso médio

Dricus du Plessis (c) x Khamzat Chimaev - cinturão do peso médio