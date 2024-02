Em 2018, Dino participou do Olympia Brasil, um dos eventos mais importantes do cenário brasileiro, tornando-se campeão e conquistando seu cartão profissional pela categoria Classic Physique. Em 2021, na edição do Mr. Olympia, Ramon Dino participou de sua primeira competição internacional. Ao fim do show, conquistou a 5.ª colocação. Pouco mais de um mês depois, participou do Expo Super Show, no Rio de Janeiro, e garantiu vaga para o Olympia 2022.