O provável feito alcançado por Chumbo aconteceu no dia 24 de fevereiro. O brasileiro estava na água com Sebastian Steudtner - atual detentor da melhor marca mundial. O alemão surfou uma onda de 26,21 metros, em 2022. Antes dele, outro brasileiro era o dono do recorde, Rodrigo Koxa pegou uma onda de 24,38 metros, em 2017.