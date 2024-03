— Conforme as provisões do artigo 33.3, as linhas brancas definem as margens da pista. Durante a classificação e a corrida, a cada vez que um piloto falhar em permanecer dentro dos limites de pista, isso vai resultar naquela volta sendo invalidada pelos comissários. Adicionalmente, a cada vez que um piloto falhar em respeitar os limites de pista na entrada ou saída da curva 15, isso vai resultar naquela volta e no tempo de volta imediatamente seguinte sendo invalidados pelos comissários — diz o documento.

Nico Hulkenberg, Kevin Magnussen e Oscar Piastri foram os primeiros a entrar na pista, com pneus macios. Os carros da Haas lideraram nos primeiros minutos e em seguida, as McLarens alcançaram as primeiras posições. No entanto, Verstappen não deixou barato e alcançou a liderança, Sergio Perez veio em seguida.

Ferrari's Spanish driver Carlos Sainz Jr drives during the qualifying session of the Bahrain Formula One Grand Prix at the Bahrain International Circuit in Sakhir on March 1, 2024. (Photo by ANDREJ ISAKOVIC / AFP)