Max Verstappen explica ausência em estreia do filme ‘F1’

A Fórmula 1 realizou um evento em Nova York para promover a estreia do filme ‘F1’, estrelado por Brad Pitt e Damson Idris, que chega aos cinemas brasileiros no dia 26 de junho. A maioria dos chefes de equipe e pilotos estavam presentes, e a ausência de Max Verstappen chamou a atenção. O tetracampeão disse que iria ficar em casa com a filha, mas no dia seguinte foi testar um Aston Martin GT3 em Spa-Francorchamps, se identificando novamente como ‘Franz Hermann’.

continua após a publicidade

➡️ Drugovich admite ‘plano B’ fora da Fórmula 1 e elogia Indy: ‘Gostei do carro’

Como a próxima corrida é apenas daqui a duas semanas, a principal categoria do automobilismo aproveitou a proximidade com o Canadá, palco da última prova, para fazer o evento no Times Square. Boa parte do grid, no entanto, já assistiu ao filme ‘F1’ mais cedo, em maio, durante uma exibição exclusiva em Mônaco. Assim como Lance Stroll, Verstappen também não esteve presente.

— Vou ficar em casa com minha filha. Se vou assistir ao filme depois? Talvez sim — disse Max ao portal neerlandês Formule1.nl.

O tetracampeão saiu de casa logo no dia seguinte, já que testou um Aston Martin Vantage GT3. Assim como no teste em Nürburgring, ele novamente usou o codinome de ‘Franz Hermann’ em Spa-Francorchamps, na Bélgica, nesta terça-feira (17).

continua após a publicidade

Verstappen terminou o Grande Prêmio do Canadá na segunda colocação (Foto: Clive Rose/AFP)

— Se for conveniente para mim ou se outra pessoa quiser vê-lo, tudo bem. Quem sabe eu me surpreenda positivamente — admitiu.

— Também espero sinceramente que seja um filme bom e bem-sucedido e que tenha um efeito positivo na Fórmula 1. Só não deveriam me forçar a ir a algum lugar, porque não é bem assim que deve ser — encerrou.

Verstappen terminou o Grande Prêmio do Canadá na segunda colocação (Foto: Geoff Robins / AFP)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O filme ‘F1’ tem estreia global programada para o dia 25 de junho. Dois dias depois, o longa-metragem vai para as telonas dos Estados Unidos e do Canadá. A Fórmula 1 retorna entre os dias 27 e 29 de junho para o GP da Áustria, 11ª etapa da temporada 2025.