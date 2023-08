Depois de algumas semanas de férias, a Fórmula 1 volta a acelerar no Circuito de Zandvoort, na Holanda, neste final de semana. O bicampeão Max Verstappen contará com o apoio da torcida, pois correrá em casa. A prova acontece no próximo domingo (27), às 10h (de Brasília). A competição será transmitida pela "Band", na televisão aberta, e pela "F1TV", no streaming.