Max Verstappen deixou o desempenho ruim no GP de Singapura para trás e garantiu mais uma vitória na Fórmula 1 na madrugada deste domingo (24). O holandês sobrou no GP do Japão, em Suzuka, e chegou a impressionantes 13 vitórias em 16 corridas. O triunfo do piloto no país asiático também confirmou o título de construtores da temporada para a RBR, o sexto da história, mesmo com Sergio Pérez abandonando a corrida na volta 16.