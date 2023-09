Ao se aproximar no final da corrida, a direção de prova notou os incidentes de Pérez e Albon na saída do pitlane. O motivo foi a quebra das regras do safety car virtual. Em seguida, Russell chegou na cola de Leclerc e consegue conquistar a posição do monegasco. Hamilton veio por fora e a defesa de Charles não teve sucesso, o heptacampeão subiu para quarto.