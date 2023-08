PÓDIOS CONSECUTIVOS

Schumacher é o recordista de pódios consecutivos na Fórmula 1 - foram 19 entre as temporadas de 2001 e 2002. Verstappen, por sua vez, ficou entre os três melhores de um circuito pela 13ª vez em sequência no GP da Holanda. Com mais seis pódios, o holandês igualaria a marca do alemão. Será que é possível?