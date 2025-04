O Brasil terá dois representantes no primeiro treino livre do GP do Bahrein de Fórmula 1. A Aston Martin confirmou que Felipe Drugovich participará da sessão, marcada para as 8h30 (horário de Brasília), substituindo o espanhol Fernando Alonso. O paranaense dividirá a pista com Lance Stroll, titular da equipe.

Além de Drugovich, Gabriel Bortoleto também estará em ação no treino do GP do Bahrein, defendendo a Sauber. Será a primeira vez em 2025 que dois brasileiros participam simultaneamente de uma atividade oficial da F1.

— Estou muito feliz por voltar a pilotar na F1, especialmente tão no início da temporada. Estou me preparando no simulador para ter uma noção do carro, e o Bahrein é uma pista que conheço bem e gosto muito de dirigir. Estou animado para contribuir e fornecer à equipe os dados de que ela precisa para dar o melhor de si neste fim de semana. Agradeço a toda a equipe pelo apoio contínuo — afirmou Drugovich, em comunicado.

A participação atende ao regulamento esportivo da F1, que exige que cada equipe disponibilize seus carros a jovens pilotos em duas sessões livres por temporada, totalizando quatro participações por equipe ao longo do ano.

Felipe Drugovich, campeão da Fórmula 2 em 2022

Felipe Drugovich, campeão da Fórmula 2 em 2022, já participou de cinco treinos livres na categoria principal nos últimos três anos. Seu melhor desempenho foi o segundo lugar na sessão livre do GP de Abu Dhabi, em 2023. Na última vez em que esteve na pista, também em Abu Dhabi, em 2024, o brasileiro terminou com o nono melhor tempo, em treino liderado por Charles Leclerc.