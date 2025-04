Gabriel Bortoleto admitiu o mau início no GP do Japão, disputado no domingo (6). O novato não conseguiu ter o carro totalmente sob controle no momento da largada e foi ultrapassado por Esteban Ocon, Jack Doohan e Lance Stroll, caindo para a última posição ainda na primeira volta.

Apesar da situação, o brasileiro fez uma ressalva: Doohan e Stroll estavam com pneus macios, enquanto ele largou com compostos duros.

— Sobre a estratégia, a gente decidiu antes da corrida e assumiu. Minha largada não foi muito boa, não consegui sair bem. Tinham dois pilotos com pneus macios atrás de mim, então era óbvio que eu não ia conseguir me manter na frente deles na largada. Dava para ter segurado o Ocon, mas ele teve uma largada um pouco melhor que a minha e acabou me passando — disse Gabriel Bortoleto à “Band”.

O brasileiro largou com pneus duros, que oferecem menos aderência, mas têm maior durabilidade. Esses compostos operam em uma temperatura mais alta em comparação aos pneus médios e, especialmente, aos macios, o que dificultou o desempenho de Gabriel Bortoleto na largada.

Como foi o GP do Japão?

Max Verstappen conquistou sua 64ª vitória na Fórmula 1 ao vencer o GP do Japão no Circuito de Suzuka. O holandês dominou a prova do início ao fim, apesar das investidas das McLarens de Lando Norris e Oscar Piastri, que completaram o pódio. Gabriel Bortoleto terminou em 19º lugar, sem pontuar na corrida. Com o triunfo, Verstappen se aproximou da liderança do campeonato, ficando a apenas um ponto de Norris, o atual líder.

Gabriel Bortoleto terminou a corrida na 19ª colocação. O brasileiro, mais uma vez, não conseguiu pontuar e ficou atrás de seu companheiro de equipe, Nico Hülkenberg, que cruzou a linha de chegada na 16ª posição.

A próxima corrida da Fórmula 1 será no final de semana de 11 a 13 de abril, no Bahrein.