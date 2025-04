Parece que a vitória de Lewis Hamilton na sprint da China não significou muita coisa para a exigente imprensa italiana. Após as primeiras três corridas da F1 2025, a Ferrari já começa a sofrer com as críticas pesadas vindas de veículos tradicionais de seu país. Enquanto isso, na outra ponta, o novato Andrea Kimi Antonelli, da Mercedes, caiu nas graças e já é tratado por alguns como "fenômeno".

No GP do Japão, realizado domingo (6), a Ferrari foi novamente mera coadjuvante frente à McLaren e também a Max Verstappen, que venceu a corrida de forma magistral, mesmo sem ter o melhor carro. Charles Leclerc ficou em quarto, porém chegou 14s atrás de Oscar Piastri, o terceiro. Hamilton, por sua vez, ficou apenas em sétimo após optar pelo primeiro stint com os pneus duros.

Apesar do desempenho abaixo do esperado, essa corrida foi a melhor pontuada pela Ferrari, com 18 pontos ao todo na F1 2025. Agora, a escuderia chegou a 35, e a distância para a McLaren está ainda maior: em 76 e com pouca perspectiva de melhora. Depois da corrida em Suzuka, Frédéric Vasseur declarou que, no momento, o time está "de 0s2 a 0s3 atrás em classificação e corrida" e apontou "problema de equilíbrio" na SF-25.

Só que a mídia italiana não costuma ser muito benevolente com o "Cavallino Rampante". O mais vocal de todos foi o "Sky Sports Italia", que deu nota 7 a Leclerc com a seguinte legenda: "Ele é o símbolo da mediocridade da Ferrari. Começa em quarto e termina em quarto. Nada para reprovar, mas também não tem motivos para se alegrar."

Ademais, o "Corriere dello Sport" começou texto de análise com o título "Café da manhã com Ferrari enche de melancolia", enquanto "La Gazzetta dello Sport" pegou um pouco mais leve no relato da corrida e disse que a equipe chefiada por Vasseur ficou "atrás de uma disputa com a qual nunca se envolveu" no Japão. O "Corriere della Sera" também evitou críticas mais ferrenhas, porém escreveu que a Ferrari "mostrou o melhor de 2025, o que é alarmante".

Kimi Antonelli, da Mercedes, a frente de Lewis Hamilton, da Ferrari, durante GP do Japão (Foto: Toshifumi KITAMURA / AFP)

Destaque positivo de Kimi Antonelli

Se a Ferrari já começa a ser criticada, Kimi Antonelli foi adotado pela imprensa de sua terra natal após liderar uma corrida na F1 pela primeira vez - e, de quebra, bater o recorde de Verstappen ao se tornar o mais jovem da história a fazer isso. Para a "Sky Sports Italia", o novo piloto da Mercedes teve uma atuação nota 10 em Suzuka, ao que destacou como "simplesmente perfeito".

O "Corriere dello Sport" ainda chamou Antonelli de "fenômeno", enquanto o "Corriere della Sera" classificou a atuação do novato da Mercedes como "formidável" e destacou a "melhor volta no final, uma maturidade impressionante". Em Suzuka, Kimi também se tornou o primeiro estreante desde Hamilton a pontuar nas três primeiras corridas do ano.

Qual será a próxima corrida da Fórmula 1?

Após o GP da Japão, o próximo compromisso das equipes é o GP do Bahrein, entre os dias 11 e 13 de abril. Desta vez, a Fórmula 1 volta a um horário confortável para os fãs brasileiros, já que a quarta etapa da temporada de 2025 está agendada para as 12h (de Brasília), no domingo (13).

A temporada de 2025 tem 24 corridas previstas, e o GP de São Paulo será em 9 de novembro. A temporada se encerra em 7 de dezembro, com o GP de Abu Dhabi.