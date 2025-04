Como piloto campeão no eSports foi trunfo em vitória de Verstappen no GP do Japão

Christian Horner admitiu que a Red Bull precisou virar o RB21 “de cabeça para baixo” para encontrar o melhor acerto no circuito de Suzuka e dar a Max Verstappen a chance de brigar pela vitória — o que, de fato, aconteceu na corrida realizada domingo (6). Mas um piloto em especial com zero experiência em monopostos foi decisivo nessa busca pela configuração que foi introduzida nos carros no sábado.

Trata-se de Rudy van Buren, neerlandês de 33 anos que integra a Redline, equipe de Verstappen no mundo das corridas virtuais. Ele já faz parte do grupo de pilotos que se revezam no simulador da Red Bull há duas temporadas e teve a contratação apoiada pelo próprio Max. Costuma trabalhar tanto em desenvolvimento de software quanto em configuração nos fins de semana de corrida.

Van Buren, que teve passagem pelo kart, porém ingressou no eSports em 2007, passou horas no simulador da Red Bull em Milton Keynes depois dos treinos livres de sexta-feira. Ele é considerado um dos principais nomes do automobilismo virtual e venceu vários campeonatos mundiais, incluindo um organizado pela McLaren, cujo prêmio foi uma experiência no simulador de F1 da equipe.

O piloto abandonou as pistas em 2011, quando ainda tentava fazer a transição do kart para os monopostos. De 2012 em diante, optou por pilotar apenas em simuladores. Esse foi o jeito encontrado para superar o fim precoce da carreira nas pistas.

Max Verstappen e Rudy Van Buren em 2018 (Foto: Reprodução)

— Rudy, como alguns outros pilotos que vêm do mundo dos simuladores, tem uma grande sensibilidade, desde o menor ajuste até o mais louco. Ele testa praticamente tudo. Mesmo quando vou ao simulador para algumas sessões, Rudy faz o trabalho de preparação, e devo dizer que pego tudo já praticamente definido, consigo me dedicar aos detalhes — comentou Verstappen no ano passado.

Por conta do sucesso no eSports, recebeu convites para participar de provas reais, como a Corrida dos Campeões de 2018, a Porsche Cup na Alemanha e a Porsche Supercup.

A Fórmula 1 volta de 11 a 13 de abril para o GP do Bahrein, em Sakhir, quarta etapa da temporada 2025.