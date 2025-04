Colapinto comete ataque xenofóbico e chama Uruguai de ‘província argentina’

Franco Colapinto cometeu um ataque xenofóbico com os uruguaios e chamou o país sul-americano de “província argentina” durante entrevista para o podcast Nude Project. O reserva da Alpine ainda disse que Edinson Cavani, lendário jogador de futebol do Uruguai, atualmente no Boca Juniors, “tem jeito e fala como argentino”.

— Vou explicar uma coisa: existem poucos uruguaios. Não sei bem a população, mas uns 3 milhões? Ou seja, o Uruguai é como uma província argentina, são como parte da Argentina — disparou Colapinto.

— O Cavani está aqui, jogando no Boquita (Boca Juniors), o cara já é argentino, tem jeito de argentino e fala como argentino — completou.

Argentina e Uruguai compartilham de alguns hábitos similares, o que confunde a origem de alguns costumes, se são argentinos ou uruguaios. O tango, por exemplo, foi integrado pela Organização das Nações Unidas para Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) na lista representativa do Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade em 2009. Porém, foi associado tanto aos argentinos quanto aos uruguaios.

Durante a entrevista, Colapinto não mencionou o ritmo musical, mas o mate, o doce de leite e a empanada, indicando que os uruguaios copiaram dos argentinos esses hábitos.

— Não se criam coisas no Uruguai, eles pegam o que inventamos. Se alguém inventa algo no Uruguai, ele leva para Argentina. No final, acaba sendo argentino. Adoro o Uruguai, mas a realidade é que tem mais argentinos do que uruguaios por lá, não é?. Eles não inventaram o mate, nem o doce de leite, nem empanada. Não criaram nada, copiaram tudo — encerrou.

Franco Colapinto é piloto reserva da Alpine (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)

Após a repercussão negativa, Franco Colapinto veio ao X — antigo Twitter — para se desculpar das declarações que fez no vídeo.

— Queria me desculpar o mais rápido possível pelas coisas estúpidas que disse sobre o Uruguai. Obviamente era uma brincadeira, foi um podcast divertido com amigos! Às vezes tenho dificuldade em entender a extensão das bobagens que digo — iniciou Franco

— Não quis ofender ninguém, estavam brincando comigo sobre a milanesa empanada e fiquei bravo. Amo o Uruguai e o amor que vocês me deram ano passado e o que mais quero é ter boas vibrações com todos vocês — finalizou.

A entrevista ganhou repercussão nas redes sociais, com diversas críticas a Colapinto. Sebastián da Silva, senador uruguaio pelo Partido Nacional, usou sua conta no X para rebater o reserva da Alpine.

— Bom para pilotar. Desprezível para saber algo da vida além do DRS — comentou.

A Fórmula 1 volta de 11 a 13 de abril para o GP do Bahrein, em Sakhir, quarta etapa da temporada 2025.