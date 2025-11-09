Praia Clube derrota o Joinville e volta a liderar a Superliga Masculina
Time de Uberlândia supera catarinenses por 3 a 1
- Matéria
- Mais Notícias
Jogando em casa, o Praia Clube Uberlândia não encontrou dificuldades para derrotar, na noite deste domingo (9), de virada, o Joinville e retomar a liderança da Superliga Masculina de vôlei. A vitória foi por 3 sets a 1, com parciais de 22/25, 25/20, 25/17 e 25/19.
Monte Carmelo vence a primeira na Superliga Masculina de Vôlei
Mais Esportes
Superliga: Minas atropela Praia Clube em clássico mineiro; confira
Mais Esportes
Mais jovem da Superliga, técnico do Tijuca fala sobre o futuro da equipe
Mais Esportes
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
➡️ Rayssa Leal abraça Norris, campeão do GP Brasil; veja vídeo
➡️ Veja como foi a vitória de Lando Norris no GP do Brasil de F1 2025
➡️ Verstappen reage à batida de Bortoleto em Interlagos, na Fórmula 1
➡️ VÍDEO: Gabriel Bortoleto bate na primeira volta e abandona GP do Brasil na F1
O maior pontuador do jogo foi Franco, camisa 4 do Praia Clube, com 22 pontos, enquanto o levantador Rafael Forster foi eleito o melhor da partida.
A disputa deste domingo, no ginásio do UTC, pela Superliga, foi marcada pelo equilíbrio, principalmente nos dois primeiros sets. Um ataque certeiro de Jaques decretou a vitória parcial dos visitantes na primeira parcial.
Na segunda, o técnico Magoo trocou Rhendrick por Foster, e os donos da casa melhoraram. Franco passou a aparecer mais na partida, e um ace de Forster decretou o empate no jogo.
Efetivo nos contra-ataques, o time da casa abriu uma boa vantagem no terceiro set. O panorama foi o mesmo na última parcial, para alegria da torcida mineira.
Próxima rodada da Superliga
Na próxima rodada (a quinta) da Superliga, o Praia Clube visita o Sesi-Bauru, na segunda-feira (17), enquanto o Joinville mede forças com o Campinas, no domingo.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias