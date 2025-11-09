menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsMais Esportes

Praia Clube derrota o Joinville e volta a liderar a Superliga Masculina

Time de Uberlândia supera catarinenses por 3 a 1

unnamed-2-aspect-ratio-1024-1024
Gustavo Loio
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 09/11/2025
19:55
Praia Clube vai ao ataque na vitória sobre o Joinville (Divulgação/Praia Clube)
imagem cameraPraia Clube vai ao ataque na vitória sobre o Joinville (Divulgação/Praia Clube Uberlândia)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Jogando em casa, o Praia Clube Uberlândia não encontrou dificuldades para derrotar, na noite deste domingo (9), de virada, o Joinville e retomar a liderança da Superliga Masculina de vôlei. A vitória foi por 3 sets a 1, com parciais de 22/25, 25/20, 25/17 e 25/19.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
➡️ Rayssa Leal abraça Norris, campeão do GP Brasil; veja vídeo
➡️ Veja como foi a vitória de Lando Norris no GP do Brasil de F1 2025
➡️ Verstappen reage à batida de Bortoleto em Interlagos, na Fórmula 1
➡️ VÍDEO: Gabriel Bortoleto bate na primeira volta e abandona GP do Brasil na F1


O maior pontuador do jogo foi Franco, camisa 4 do Praia Clube, com 22 pontos, enquanto o levantador Rafael Forster foi eleito o melhor da partida.

continua após a publicidade

A disputa deste domingo, no ginásio do UTC, pela Superliga, foi marcada pelo equilíbrio, principalmente nos dois primeiros sets. Um ataque certeiro de Jaques decretou a vitória parcial dos visitantes na primeira parcial.

Na segunda, o técnico Magoo trocou Rhendrick por Foster, e os donos da casa melhoraram. Franco passou a aparecer mais na partida, e um ace de Forster decretou o empate no jogo.

continua após a publicidade

Efetivo nos contra-ataques, o time da casa abriu uma boa vantagem no terceiro set. O panorama foi o mesmo na última parcial, para alegria da torcida mineira.

Próxima rodada da Superliga

Na próxima rodada (a quinta) da Superliga, o Praia Clube visita o Sesi-Bauru, na segunda-feira (17), enquanto o Joinville mede forças com o Campinas, no domingo.

Praia Clube bloqueia o ataque Joinville (Divulgação/Praia Clube Uberlândia)
Praia Clube bloqueia o ataque Joinville (Divulgação/Praia Clube Uberlândia)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias