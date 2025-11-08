menu hamburguer
Monte Carmelo vence a primeira na Superliga Masculina de Vôlei

Com a vitória, o time mineiro saiu da zona de rebaixamento

Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 08/11/2025
14:45
Monte Carmelo - Goiás - Superliga Masculina de Vôlei
imagem cameraMonte Carmelo venceu o Goiás, em partida válida pela 4ª rodada da Superliga Masculina de Vôlei (Foto: Stella Funari/Monte Carmelo)
O Monte Carmelo conquistou a primeira vitória na Superliga Masculina de Vôlei, neste sábado (08). O time paraense venceu o Goiás por 3 sets a 2, em duelo realizado no ginásio Raúl Belém. Com a vitória, o time chega à 9ª colocação, enquanto o Goiás é o 3° na tabela de classificação.

➡️Superliga: Minas atropela Praia Clube em clássico mineiro; confira

Como foi a partida?

Em um dia de calor extremo em Minas Gerais, a partida seguiu a mesma linha e foi quente do início ao fim. Diante de um público modesto, o Monte Carmelo teve um bom desempenho no início e venceu a primeira parcial por 25 a 22. No set seguinte, o Goiás reagiu e devolveu o mesmo placar contra os donos da casa.

Monte Carmelo - Goiás - Superliga Masculina de Vôlei
Monte Carmelo x Goiás, válido pela 4ª rodada da Superliga Masculina de Vôlei (Foto: Stella Funari/Monte Carmelo)

Já no terceiro set, houve o único momento de desequilíbrio na partida. O Monte Carmelo abriu boa vantagem e conseguiu administrar o placar, terminando a parcial em 25 a 13 para os mandantes. Apesar do desempenho abaixo no set anterior, os goianos mostraram força de reação, venceram e empataram o confronto.

No tie-break, o Monte Carmelo fez valer o mando de quadra e venceu por 15 a 13, com direito à um ace marcado por Daniel para fechar o jogo.

Próximos compromissos dos times na Superliga Masculina 25/26

O Monte Carmelo volta à quadra na quinta-feira (13), fora de casa, contra o São José, às 19h (de Brasília). Já o Goiás enfrentará o Cruzeiro, atual campeão da competição, em casa, no sábado (15). O confronto será às 21h30 (de Brasília).

