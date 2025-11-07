Mais jovem da Superliga, técnico do Tijuca fala sobre o futuro da equipe

Nesta quinta-feira (6), o Tijuca Tênis Clube sofreu sua quarta derrota na Superliga Feminina para o Sesc Flamengo por 3 sets a 2. Ao final da partida, Matheus Bieler contou sobre o desempenho das tijucanas e o trabalho de ser o técnico mais jovem da Superliga A e B, com 28 anos.

— Oscilamos, o que é normal durante a partida. Mas, comparando o jogo, a gente teve uma crescente grande. Agora a gente parte disso para evoluir para os próximos jogos, que a gente tem mais dois jogos em sequência. Contra os favoritos, contra o Minas e contra o Bauru — disse Bieler, contente da evolução da equipe.

Após a derrota, duas nuances: O Sesc Flamengo invicto na temporada sem até então nenhuma derrota e o Tijuca somando a quarta perda. Apesar disso, o técnico tijucano se mantém resiliente sobre a equipe recém chegada no nível de elite que é a Superliga A.

— Acho que a gente oscilou um pouco nessas quatro primeiras rodadas. A gente fez uma estreia muito forte. A metade de um jogo muito bom. Depois, claro, no final a gente continuou um pouquinho nesse ritmo que o terceiro jogo foi com o Maringá. Hoje, a gente foi com uma equipe muito forte. Uma equipe que estava em vitória também. Uma favorita para o título. A gente se comportou em alguns momentos muito bem — disse Matheus sobre o desempenho das jogadoras no início da Superliga.

Sobre a presença das estrangeiras no jogo contra o Flamengo, Jennifer Nogueras e Ema Kneiflová estiveram em quadra, buscando alinhar o entrosamento e seus lugares na equipe. A evolução ainda é pequena mas Matheus acredita no potencial delas no time, incluindo Grecia Castro que não entrou no confronto.

— Esse foi basicamente o primeiro jogo que elas se prepararam realmente para jogar. Então, assim, é um processo. Hoje a Jennifer entrou muito bem no jogo, a Ema também começou bem, depois insistiu um pouco e Rebeca entrou no lugar dela, mas a gente confia muito que com o tempo elas vão evoluindo de jogo a jogo — finalizou Matheus.

Tijuca Tênis Clube contra o Sesc Flamengo pela Superliga Feminina (Foto: Thiago Mendes / CBV)

Como foi a partida?

O jogo começou equilibrado, com destaque para Simone Lee e Tainara, que impulsionaram o ataque rubro-negro. Pelo lado do Tijuca, Ivna e Ariele se destacaram na primeira parcial. Ivna marcou oito pontos e explorou bem o bloqueio adversário, mantendo o time próximo no placar, mesmo com alguns erros de recepção e saque da equipe.

Na segunda parcial, o Flamengo mostrou mais consistência e técnica. O Tijuca acumulou erros de saque e não conseguiu manter o ritmo. Simone Lee, em grande fase, fechou o set em 25/20 com um potente ataque.

No terceiro set, as tijucanas começaram melhor e chegaram a liderar o placar pela primeira vez, mas não sustentaram a vantagem. Tainara marcou dois aces consecutivos (os pontos 5 e 6 do Flamengo), e Ariele manteve o time da casa competitivo, somando sete pontos. Mesmo assim, o rubro-negro confirmou a vitória e encerrou a partida em três sets.