Superliga: Minas atropela Praia Clube em clássico mineiro; confira

O Gerdau Minas mostrou sua força no grande clássico mineiro da Superliga Feminina de Vôlei. Na noite desta sexta-feira (7), a equipe de Belo Horizonte foi dominante e "atropelou" o Dentil/Praia Clube por 3 sets a 0, em partida válida pela 4ª rodada da competição.

Minas venceu o Praia Clube por 3 sets a 0 na Superliga feminina de Vôlei (Foto: Bruno Cunha / Praia Clube)

As parciais da vitória foram 26-24, 25-18 e 25-17.

Embora o primeiro set tenha sido o mais equilibrado, terminando em 26 a 24 para as visitantes, o Minas não deu chances ao time de Uberlândia nas parciais seguintes. Com um volume de jogo superior, fechou o segundo set com autoridade em 25-18 e liquidou a partida no terceiro com um 25-17.

O resultado tem impactos diretos na tabela de classificação. O Gerdau/Minas mantém sua invencibilidade e se consolida na vice-liderança da Superliga, agora com 4 vitórias em 4 jogos e 11 pontos. Já o Dentil/Praia Clube, em 6º lugar, conhece sua terceira derrota em cinco jogos e vê os líderes se distanciarem.

Veja como foram os outros jogos do dia na Superliga

Nos outros jogos desta sexta-feira (07/11), o Osasco São Cristóvão Saúde manteve sua invencibilidade ao vencer o Batavo Mackenzie por 3 sets a 0 (25-17, 34-32, 25-23), em um jogo marcado pelo segundo set disputadíssimo. Mais cedo, o Unilife Maringá e o Brasília fizeram uma batalha de cinco sets. O time da casa levou a melhor no tie-break, fechando a partida em 3 a 2 (25-18, 16-25, 25-20, 21-25, 15-9).

