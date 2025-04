Apesar da pouca idade, João Fonseca, aos 18 anos, já mostrou que tem tênis para desbancar os favoritos que surgem pelo caminho. Pois, neste sábado, em horário a ser confirmado, o número 1 do Brasil e 65º do mundo vai medir forças, pela primeira vez, com o americano Tommy Paul, de 27 anos e 12º do planeta, em confronto inédito. O confronto vale vaga à terceira rodada do Masters 1000 de Madri, onde o brasileiro estreou com uma tranquila vitória nesta quinta, sobre o dinamarquês Elmer Moller.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Contra Paul, o filho caçula do casal Roberta e Christiano Fonseca terá a chance de derrotar um top 20 pela terceira vez só nesta temporada. As duas primeiras foram contra o russo Andrey Rublev (9º), no Aberto da Austrália, em janeiro, e o francês Ugo Humbert (20º), em Miami, em março. Ambas as partidas foram no piso rápido.

- Vai ser um jogo difícil, contra um americano que gosta de jogar no saibro, já treinei com ele uma vez. É um jogador que já foi top 10, é top 20, agora é me preparar e ir com tudo no sábado - disse João Fonseca.

continua após a publicidade

Especialista em quadras rápidas, o tenista dos EUA venceu três dos seus quatro troféus nesse piso (dois no ATP 250 de Estocolmo, na Suécia, e outro no ATP 500 de Dallas). O outro foi na grama, no Queen's Club de Londres.

➡️ Professor e primeiro técnico exalta ‘identidade própria como jogador’ de João Fonseca

No saibro, piso do torneio espanhol, Paul tem mais derrotas (28) que vitórias (27) em torneios ATP na carreira, com aproveitamento de 49%. E nenhuma final nessa superfície, enquanto o brasileiro foi campeão em Buenos Aires, em fevereiro, no saibro. Com a desta quinta-feira, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira soma seis vitórias em sete duelos no saibro na temporada (a única derrota foi na estreia do Rio Open, em fevereiro, para o francês Alexander Muller). Na carreira, o carioca ganhou 10 das 17 partidas que disputou nessa superfície, com aproveitamento de 58%.

continua após a publicidade

Em 2025, o tenista americano só jogou no saibro no ATP de Houston, no início de abril, quando ganhou duas partidas (contra o chileno Christian Garin, 133º, e o anfitrião Colton Smit, 100º) e perdeu, nas semifinais (desperdiçando match-point), para o campeão, seu compatriota Jenson Brooksby (507º).

Até agora, em toda a temporada, o maior feito de Paul foi ter alcançado as quartas de final do Aberto da Austrália, em janeiro, na quadra rápida, quando só perdeu para o vice-campeão alemão Alexander Zverev.

Nesse mesmo torneio, em Melbourne, João Fonseca conquistou a maior vitória (por ora) da carreira, ao despachar o russo Rublev (9º do mundo), logo em sua estreia em Grand Slams.

João Fonseca busca igualar campanha de Miami

Caso supere o próximo adversário, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira vai igualar sua melhor campanha em um Masters 1000. Em março, o carioca, nascido em Ipanema, venceu duas partidas em Miami, só perdendo para o australiano Alex De Minaur (11º do mundo). Em Madri, João Teixeira já igualou a performance de 2024, quando, aos 17 anos, se tornou o mais jovem a vencer uma partida na história do torneio (vídeo abaixo).

Brasileiro não disputava uma partida há exato um mês

João Fonseca, logo após a vitória desta quinta, disse que o período de preparação no Rio de Janeiro foi muito importante. O tenista não entrava em quadra, para uma partida oficial, desde a derrota para o australiano Alex De Minaur, na terceira rodada do Masters 1000 de Miami, no dia 24 de março.

- Eu e minha equipe percebemos que era o momento de descansar um pouco, ficar em casa, descansar mentalmente e depois vir para a temporada no saibro. Estou muito feliz com essa vitória hoje - celebrou a estrela brasileira.