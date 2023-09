Apesar da decepção com a ausência de Medina, o Brasil conta com dois surfistas no WSL Finals e tem grandes chances de sair com mais um título. João Chianca, estreante na decisão mundial, e Filipe Toledo, atual campeão, disputam com Robinson, Ethan Ewing e Griffin Colapinto o lugar mais alto da temporada. Os surfistas duelam neste sábado (9), em San Clemente, nos Estados Unidos.