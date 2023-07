De acordo com o ranking da competição, o tricampeão Medina está arriscado de ficar de fora da última fase do campeonato, já que está incluído na zona de corte, diferentemente de Filipe Toledo, que está tranquilo na sua primeira colocação. Outros brasileiros também estão fora do Top 5. No entanto, com risco de perder suas colocações dependendo de sua atuação na próxima etapa, como João Chianca e Yago Dora, campeão de Saquarema.