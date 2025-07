Promessa do ciclismo morre aos 19 anos após queda em prova

O ciclista italiano Samuele Privitera, de 19 anos, morreu nesta quarta-feira (16) após sofrer uma queda durante a primeira etapa do Giro della Valle d'Aosta, competição sub-23 realizada no noroeste da Itália. O atleta da equipe Hagens Berman Jayco não resistiu aos ferimentos após ser transportado ao Hospital Parini, em Aosta.

O acidente aconteceu no município de Pontey. Segundo a agência italiana ANSA, o ciclista se desestabilizou ao passar por uma irregularidade na pista, caindo em uma descida. Durante o impacto, Privitera perdeu o capacete e bateu a cabeça contra um portão.

A Società Ciclistica Valdostana, organizadora do evento, confirmou que o atleta recebeu socorro imediato da equipe médica presente na competição antes de ser encaminhado ao hospital. As autoridades de segurança pública italianas investigam as circunstâncias exatas do acidente.

Jovem promessa do ciclismo italiano

Privitera nasceu em 4 de outubro de 2005 em Imperia e cresceu na cidade de Soldano, na região da Ligúria. O jovem ingressou na equipe Hagens Berman Jayco em 2024, após passagem pela Team Fratelli Giorgi.

Em sua primeira temporada na nova equipe, o ciclista conquistou o terceiro lugar na sétima etapa do Giro d'Italia Next Gen, resultado que o destacava entre as jovens promessas do ciclismo italiano.

Os organizadores do Giro della Valle d'Aosta cancelaram a segunda etapa da competição, programada para esta quinta-feira (17). Todas as cerimônias previstas até o final do evento também foram suspensas. A terceira etapa começará com um minuto de silêncio, e o trecho inicial da prova será neutralizado em homenagem ao atleta. Também nesta quinta-feira, antes da largada do Tour de France, o atleta foi lembrado pela organização e pelos ciclistas.