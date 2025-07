Apresentador faz piada com faltas de Shai em ‘Oscar do Esporte’; veja vídeo

Shai Gilgeous-Alexander conquistou o prêmio de melhor atleta masculino do ano na 33ª edição do ESPYs, conhecido como "Oscar do esporte". SGA foi eleito também o MVP da última temporada da NBA, vencida pelo Oklahoma City Thunder do armador. Além da premiação, a noite de quarta-feira (16) do jogador foi marcada pela zoação feita pelo apresentador Shane Gillis, que brincou sobre suas faltas em quadra.

— SGA está aqui. E, agora, todo mundo sentado ao lado dele já está pendurado com faltas — disse Gillis no palco.

Não é a primeira vez que o número de faltas virou pauta de piadas. Em uma entrevista coletiva, a armadora Sabrina Ionescu brincou com a situação de Shai após a vitória do New York Liberty sobre o Golden State Valkyries na WNBA. Na ocasião, a pivô Breanna Stewart sofreu um total de 16 faltas, o que foi questionado por uma jornalista.

A profissional questionou se Ionescu já havia visto algum jogador receber tantas faltas em uma única partida. Prontamente, a estrela do Liberty disse o nome de Shai, mas logo riu e completou que era uma brincadeira.

Polêmica de SGA sobre faltas na NBA

Assim como no futebol, a arbitragem da NBA também é objeto de polêmicas e reclamações. Técnico do Oklahoma City Thunder, Mark Daigneault reclamou da quantidade de faltas cometidas em Shai Gilgeous-Alexander, principal jogador da franquia. Em coletiva na última terça-feira (18), o comandante questionou as decisões de árbitros em lances que envolveram o armador.

— Eu acho que Shai está recebendo um tratamento diferente da arbitragem agora, para ser honesto com você. Especificamente ele. Algumas marcações (de falta) que ele não está recebendo, e outras jogadas em que estão colocando a bola na lateral em vez de lances livres, são diferentes do que eram antes — disse Daigneault.

Outra análise feita pelo técnico é sobre os períodos antes e após o All-Star Game, já que, segundo Daigneault, a arbitragem tinha mais rigor antes do jogo das estrelas. Para o comandante, as decisões tomadas sobre as faltas em Shai sofreram mudanças após o evento.

Apesar da declaração polêmica, os números destacam que a realidade é diferente. Com informações do portal "Basketball Reference", o armador tinha uma média de 8,8 lances livres no período anterior ao evento no Chase Center. Após o jogo, no entanto, Shai passou a contar com 9,7 oportunidades na linha de lance livre por noite.