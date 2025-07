VNL masculina: Bernardinho define relacionados para enfrentar o Japão

A Seleção masculina de vôlei volta à quadra nesta sexta-feira (17), pela terceira semana da Liga das Nações (VNL), em Chiba, no Japão. O Brasil enfrenta os anfitriões às 7h20 (horário de Brasília) e o técnico Bernardinho definiu a lista de 14 jogadores relacionados para o confronto, sem mudanças em relação ao jogo anterior. A partida tem transmissão do SporTV (canal fechado) e da VBTV (streaming de vôlei). ➡️ Clique para assistir no Sportv

A equipe comandada pelo técnico Bernardinho começou a passagem pelo Japão com vitória por 3 sets a 1 sobre a Argentina, mantendo o bom aproveitamento na fase classificatória da competição. Na segunda semana de VNL, o Brasil teve 100% de aproveitamento nas partidas disputadas em Chicago, nos Estados Unidos.

Líder da classificação geral da Liga das Nações, o Brasil perdeu apenas uma vez no histórico do confronto com o Japão, com derrota no último jogo entre as equipes, realizado em 2023. Os anfitriões ocupam a quarta colocação, com 20 pontos, enquanto a Seleção Brasileira soma 23 pontos, com oito vitórias.

Os últimos adversários do Brasil na fase do Japão, que encerra a etapa classificatória da VNL, são Turquia e Alemanha, equipes que não figuram na zona de classificação para a fase final da competição. O mata-mata da Liga das Nações de Vôlei acontece a partir do dia 30 de julho, com a decisão do título programada para o dia 3 de agosto.

Brasil vem de vitória sobre a Argentina (Foto: Volleyball World)

Veja os relacionados para Brasil x Japão

Levantadores: Brasília e Cachopa

Opostos: Alan, Darlan e Chizoba

Ponteiros: Adriano, Arthur Bento, Honorato, Lukas Bergmann e Lucarelli

Centrais: Flávio, Judson, Matheus Pinta

Líbero: Maique

