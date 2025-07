Campeã olímpica se pronuncia sobre aposentadoria: ‘Muitos querem isso’

A campeã olímpica Ana Marcela Cunha fez um desabafo após a prova dos 10km no Mundial de Esportes Aquáticos de Singapura, na última quarta-feira (16). Com a sexta colocação, ela ficou fora do pódio e expressou sua frustração por não conseguir o inédito título da prova, dizendo "não saber se terá outra chance". Nesta quinta-feira (17), ela publicou vídeo em suas redes sociais negando as especulações de aposentadoria.

— Eu dei a entrevista pós-prova e comentei que a gente às vezes não sabe se vai ter uma próxima chance e em nenhum momento eu me referi à aposentadoria, apesar de muitos estarem querendo isso. Mas ainda não chegou o momento e tem sido o meu discurso após a Olimpíada, eu tenho vivido ano a ano. Esse ano é de Mundial, ano que vem eu sonho com Canal da Mancha, e aí sim a gente vai planejando os outros anos. Vamos deixar o tempo dizer, ao invés de já estar aposentando a gente - declarou Ana Marcela.

Ana Marcela disputa o Mundial de Esportes Aquáticos desde 2006 e, aos 33 anos, soma 17 medalhas na competição, sendo quatro delas (uma prata e três bronzes) na distância de 10km, que integra o programa olímpico. Com o resultado em Singapura, ela se manteve no top-6 da prova pelo oitavo Mundial consecutivo.

Brasileira negou especulações de aposentadoria (Foto: Satiro Sodré/ CBDA)

Águas abertas em Singapura

Nesta quinta-feira (17), os atletas da Seleção Brasileira voltam às águas da Ilha Sentosa para a disputa dos 5km. A prova começa com as mulheres, a partir das 20h30 (horário de Brasília), com Ana Marcela Cunha e Viviane Jungblut. Na sequência, a prova masculina começa às 23h (horário de Brasília), com Matheus Melecchi e Luiz Felipe Loureiro.

O Mundial de Esportes Aquáticos

Principal competição do ano, o evento terá disputas de natação, águas abertas, polo aquático, nado artístico, e saltos ornamentais, sendo que cada modalidade segue um cronograma específico. As disputas em Singapura começaram com o polo aquático e duram até o dia 3 de agosto, com o encerramento das provas de natação e saltos ornamentais.