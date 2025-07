Uma apresentação com 1.100 drones, na noite do último sábado (16), iluminou o céu da região do ABC paulista com animações tridimensionais para anunciar oficialmente o duelo entre Vitor Belfort e Wanderlei Silva, que voltam a lutar após 27 anos de espera no segundo Spaten Fight Night. O desafio entre os dois veteranos lutadores foi confirmado oficialmente nesta quarta-feira (16).

➡️ Wanderlei Silva e Vitor Belfort fazem revanche no boxe após 27 anos

O confronto será realizado no formato de boxe, com oito rounds de dois minutos cada, no peso combinado de 93kg. A TV Globo transmitirá o duelo ao vivo, permitindo que o público de todo o Brasil acompanhe este reencontro entre os dois lutadores.

Os atletas se enfrentaram oficialmente apenas uma vez, em 1998, também na capital paulista, quando Belfort venceu por nocaute em um evento do UFC. Desde então, a rivalidade entre eles permaneceu sem um novo confronto, acumulando 9.770 dias de espera.

A luta principal acontecerá na mesma cidade do primeiro duelo. O evento integra a estratégia da Spaten no universo das artes marciais, que inclui o patrocínio do UFC no Brasil. A organização ainda não divulgou detalhes sobre os outros combates que completarão o card.

Drones desenham os rostos dos lutadores

O show de drones utilizado para o anúncio é considerado um dos maiores espetáculos deste tipo já realizados na América Latina. As imagens sincronizadas exibiram os nomes e rostos dos lutadores, marcando o início da contagem regressiva para o evento.

— A rivalidade entre Vitor Belfort e Wanderlei Silva é uma das maiores do mundo das artes marciais, com uma revanche que nunca aconteceu, e decidimos torná-la real na segunda edição do Spaten Fight Night — disse Cinthia Klumpp, diretora de Marketing de Spaten.

A organização informou que mais detalhes sobre o evento serão divulgados nas redes sociais oficiais da marca. O Spaten Fight Night terá sua segunda edição com este confronto, além de outros combates com atletas renomados que serão anunciados posteriormente.