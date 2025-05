A derrota não foi o único problema do Flamengo no jogo 2 do último domingo (27). Além do empate na série, contra o Caxias do Sul, o Rubro-Negro sofreu com um desfalque importante durante o terceiro quarto do jogo: Taya Gallizi, que saiu lesionado. Nesta quarta-feira (30), o clube anunciou as condições físicas do pivô e afirmou que uma cirurgia será realizada, o que impede sua volta para os playoffs do NBB.

O lance aconteceu ainda terceiro período do jogo, quando o pivô recebeu uma falta durante uma infiltração e precisou ser substituído, sem bater os lances livres para o Flamengo. Como resultado, Gallizi sofreu uma ruptura parcial do tendão patelar do joelho e passará por cirurgia.

No Tijuca Tênis Clube, no Rio de Janeiro, o Rubro-Negro perdeu a vantagem de 1 a 0 conquistada em Caxias do Sul. Os visitantes venceram o confronto por 78 a 76 e empataram a série. Apesar disso, no jogo seguinte, o Flamengo voltou a dominar e garantiu a liderança nas oitavas de final dos playoffs do NBB.

Confira a nota do Flamengo na íntegra

"O Clube de Regatas do Flamengo informa que o atleta Taya Gallizzi sofreu uma ruptura parcial do tendão patelar do joelho durante a partida do último domingo (27), contra o Caxias do Sul. O tratamento será cirúrgico, sob responsabilidade da equipe do Dr. José Luiz Runco, diretor médico geral do clube"

O clube da Gávea terá a oportunidade de fechar a série e garantir a classificação nesta sexta-feira (2). A partida decisiva está marcada para às 20h (de Brasília), na casa do Caxias do Sul, em Porto Alegre.

