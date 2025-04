Jogador do Franca é confirmado no Draft de 2025 da NBA

Nathan Mariano, jovem ala-pivô do Sesi Franca Basquete, está oficialmente inscrito no Draft da NBA 2025/26. Aos 21 anos, o jogador completa 22 este ano e ainda atende aos critérios de elegibilidade automática por atuar fora dos EUA. Vale destacar que ele foi um dos destaques do time paulista na conquista do terceiro lugar do BCLA no último sábado (19).

continua após a publicidade

➡️ Em jogo controlado, Franca vence Instituto Córdoba e fica em terceiro na BCLA

Quem é Nathan Mariano?

Natural de Franca (SP), Nathan Fernandes Mariano vive sua melhor temporada no time principal do Sesi Franca, onde está há quatro anos. Em terceiro lugar na tabela de classificação, a equipe ainda segue na busca pelo título do NBB.

Com 2,07m de altura, Nathan ganhou mais espaço nesta temporada após a lesão de Lucas Dias e se consolidou como peça importante do elenco. Seu bom desempenho também rendeu convocações para a seleção brasileira, além de duas participações no jogo das estrelas do campeonato brasileiro.

continua após a publicidade

Atualmente, Nathan segue focado nos playoffs do NBB, em que o Franca enfrenta o Pato Basquete nas oitavas de final. O jogador ainda disputou recentemente o Final Four da Champions League Américas (BCLA), terminando em terceiro lugar, após bater o Instituto Córdoba.

Nathan Mariano em treino antes de jogo das estrelas do NBB (Foto: Reprodução/Instagram: @nathanfm_43)

Números do jogador na temporada

Ao todo, o jovem pivô atuou em 34 jogos pelo Franca na atual temporada, que representa 100% da participação da equipe no NBB. Nathan conta com cerca de 19 minutos em quadra e médias de 7,2 pontos, 3,7 rebotes e 0,5 assistências por noite.

continua após a publicidade

O jogador ainda bateu dois recordes pessoais na competição durante a temporada. Em pontuação, ele bateu a marca de 20 pontos contra o Paulistano, em outubro de 2024. No mês seguinte, registrou 13 rebotes para contribuir na vitória sobre o Mogi.

34 jogos

18.9 minutos por jogo

245 pontos

126 rebotes

17 assistências

33/41 lances livres (80%)

67/115 cestas de 2 pontos (58%)

26/69 cestas de 3 pontos (38%)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O Draft da NBA acontecerá nos dias 25 e 26 de junho, no Barclays Center, em Nova York. Em nota, o Sesi Franca afirmou que, por enquanto, o atleta mantém a concentração nos playoffs e não há definições sobre sua participação no recrutamento da liga norte-americana.