Três partidas movimentaram os Playoffs do Novo Basquete Brasil (NBB), nesta terça-feira (29). No Rio de Janeiro, o Flamengo se recuperou da derrota sofrida no segundo jogo e derrotou o Caxias no Ginásio do Tijuca Tênis Clube. Já em Belo Horizonte, o Minas bateu o Mogi com larga vantagem no placar. Em São Paulo, o Franca derrotou o Pato Basquete, com facilidade.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

🏀 Minas 88 x 65 Mogi

O Minas venceu de forma absoluta o Mogi, na Arena UniBH. O clube de Belo Horizonte venceu todos os quartos (22 a 21 / 23 a 14 / 24 a 13 / 19 a 17). Mesmo com a ausência de Fuzaro, a Tempestade teve uma atuação perfeita, com ótima defesa e variação ofensiva. No momento, a série está 2 a 0 para o Minas, que pode avançar para as quartas de final dos playoffs do NBB na próxima quinta-feira (1), às 18h (de Brasília), caso ganhe o terceiro jogo contra o Mogi.

No lado da equipe de Minas, Wini Silva foi o principal pontuador, com 16 pontos, além de nove rebotes e três assistências. Pelo lado de Mogi, Gabriel anotou 15 pontos, Moreira somou 12 e Menca deu cinco assistências.

Jogadores do Minas e Mogi em ação pelo NBB (Foto: Reprodução: Hedgard Moraes/MTC)

🏀 Franca 84 x 65 Pato Basquete

O confronto desta terça-feira (29), entre Franca e Pato Basquete, foi diferente do primeiro das duas equipes. Desta vez, o Rolo Compressor abriu vantagem logo no primeiro quarto e garantiu a vitória por 84 a 65, no Pedrão. A equipe paulista precisa de apenas mais uma vitória para garantir a vaga para as quartas de final do NBB. Mesmo lutando com todas as forças e conseguindo equiparar forças a partir do segundo quarto, o time paranaense precisa de uma vitória para não encerrar a temporada precocemente.

O cestinha de Franca foi Lucas Dias, que marcou 14 pontos. Nathan Mariano conseguiu nove rebotes e Georginho cinco assistências. Pelo lado do Pato, Novaes garantiu 16 pontos, enquanto Michel pegou cinco rebotes e Cauê deu três assistências.

Lucas Dias em ação pelo Sesi Franca contra Pato Basquete (Foto: Marcos Limonti/ SFB)

🏀 Flamengo 80 x 77 Caxias

Com emoção até o último instante, o Flamengo conquistou uma vitória fundamental sobre o Caxias do Sul Basquete por 80 a 77, nesta terça-feira (29/04), no Tijuca Tênis Clube, no Rio de Janeiro, e abriu 2 a 1 na série de oitavas de final. A partida foi histórica para o Rubro-Negro, que conquistou o seu centésimo triunfo em jogos de Playoffs do NBB. Agora, o time comandado pelo técnico Sergio Hernández pode se garantir na próxima fase na sexta-feira (02/05), às 20h, quando visita o valente time gaúcho.

O cestinha do Flamengo foi Ruan, que marcou 23 pontos. O pivô também conseguiu 15 rebotes enquanto Alexey deu sete assistências. Pelo lado do Caxias, Vini Chagas garantiu 18 pontos e 10 rebotes. Fabrizzio distribuiu quatro assistências.

Flamengo em ação pelo NBB (Foto: Reprodução)

