O Flamengo é mais uma vez tricampeão da América! Após o tri no futebol, em 2022, o Rubro-Negro, enfim, conquistou o terceiro título da "Libertadores do basquete" após a vitória tranquila sobre o Boca Juniors, neste sábado (19). A final da Champions League das Américas do Basquete (BCLA) foi marcada pelo domínio do FlaBasquete dos dois lados da quadra, no Maracanãzinho, sobre os argentinos, com placar final de 83 a 57. Os donos da casa se tornaram o primeiro clube brasileiro bicampeão do novo Final Four da competição sul-americana.

Primeiro tempo

Com a arquibancada cheia, o jogo começou agitado nos dois lados da quadra. Apesar da movimentação intensa, o ritmo estava na mão do Flamengo, que abusou da cesta do Boca Juniors com 14 pontos já na primeira metade do período. Por outro lado, as quatro tentativas do perímetro dos argentinos não foram convertidas. Os visitantes somavam apenas dois pontos no placar.

Além do claro aproveitamento, a movimentação apresentada pelo time carioca no ataque também foi uma dos grandes destaques do quarto. O jogo de transição do Flamengo também dificultou o espaço do Boca na área pintada, o que se tornou um grande problema para os argentinos, que não acertaram nenhuma bola da linha de três pontos. Como no primeiro jogo, Alexey Borges foi o grande destaque do Rubro-Negro no período, com nove pontos, dois rebotes e quatro assistências.

O segundo quarto começou com a famosa "Lei do ex". Antigo jogador rubro-negro, Martín Cuello converteu uma bola de três logo nos primeiros segundos. A defesa do Boca Juniors fechou e o Flamengo começou a sentir nas finalizações mais distantes. Apesar disso, a equipe ainda se destacou nas infiltrações criadas e os arremessos de meia distância.

O ataque dos Xeinezes parecia mais conectado do que primeiro período e o poder ofensivo, muitas vezes, chegou mais rápido que a defesa rubro-negra. A velocidade, no entanto, não ajudou os argentinos na criação de jogadas aproveitando os "espaços vazios". Assim, a bola de três continuou sendo um grande problema para o Boca Juniors, que acertou apenas duas de 14 tentativas em todo o jogo até o intervalo, com placar parcial de 49 a 29 para o Flamengo.

Segundo tempo

A volta do intervalo não foi o que os torcedores do Flamengo esperavam após o início intenso. Destaque para José Vildoza e Sebastián Vega, que assumiram a liderança do ataque xeineze para converterem juntos 11 pontos somados. Do outro lado, o Rubro-Negro diminuiu o ritmo, marcando apenas seis pontos na primeira metade do terceiro período.

O Boca Juniors teve grandes oportunidades de diminuir a desvantagem com lances livres, que não foram bem aproveitados. Apesar disso, os arremessos de dentro da área pintada começaram a cair para os argentinos, que venceram o quarto por 16 a 11.

Após três quartos apagados, foi a vez de Gui Deodato liderar o ataque do Flamengo, com duas bolas de três já nos minutos iniciais do último período. Vale destacar que Alexey e Shaquile Johnson foram os cestinhas do confronto, com 13 e 15 pontos, respectivamente. Do lado do Boca Juniors, Franco Giorgetti foi o líder com nove pontos.

Para abrir ainda mais a vantagem, Gui esquentou de vez: mais duas bolas de três para o ala rubro-negro. Os argentinos, por sua vez, mantiveram apenas quatro pontos até os quatro minutos finais do período, sendo um arremesso de quadra e dois lances livres. O Flamengo controlou o confronto até o apito final, se consagrando tricampeão da América.

