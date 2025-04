O Flamengo conquistou o tricampeonato da "Libertadores do basquete" e garantiu a vaga para o Mundial de Clubes de 2025. Ainda sem data definida, o torneio intercontinental viu o Rubro-Negro se consagrar campeão do mundo em duas ocasiões, em 2014 e 2022. Três anos depois, o diretor de Esportes Olímpicos, Marcus Vinícius Freire, se mostrou otimista pelo desempenho da equipe e as chances do elenco do Copa.

continua após a publicidade

➡️ BCLA: Flamengo atropela Boca Juniors e é tricampeão da ‘Libertadores do basquete’

- Mostra qual é a filosofia do treinador que a gente trouxe. Olha a partida de ontem. A de hoje, 30 pontos, 25 pontos. Mundial, vamos brigar também, confiança grande. A gente tem um time bom demais, empenhado. A gente deu uma defesa hoje absurda. A gente ganhou o jogo na defesa - destacou Marcus Vinícius.

Como foi o jogo entre Flamengo e Boca Juniors?

Em uma atuação segura e dominante, o Flamengo venceu o Boca Juniors e garantiu o tricampeonato da Liga das Américas. Desde o primeiro quarto, a defesa rubro-negra foi fundamental: sufocou o ataque argentino, impediu as ações de perímetro — o Boca errou as quatro primeiras bolas de três — e controlou os espaços na área pintada, dificultando qualquer infiltração.

continua após a publicidade

A intensidade defensiva imposta pela equipe carioca foi o grande diferencial da partida. O Flamengo marcou forte na linha de passe, contestou arremessos e se mostrou extremamente disciplinado taticamente. A movimentação defensiva fez com que o Boca Juniors tivesse dificuldade para criar jogadas claras, sendo obrigado a forçar finalizações de baixo aproveitamento. Ao todo, os argentinos converteram apenas duas bolas de três em 14 tentativas até o intervalo, reflexo direto da pressão rubro-negra no perímetro.

Mesmo quando o Boca tentou reagir no segundo tempo, a defesa do Flamengo soube conter o ímpeto argentino. O time carioca manteve o controle, forçou erros e limitou o adversário a apenas quatro pontos até os quatro minutos finais do último período. A partir daí, o Rubro-Negro seguiu administrando o placar com autoridade até o apito final. Destaque para a consistência defensiva ao longo do jogo para garantir a vitória por 82 a 62 e o título continental.

continua após a publicidade

Alexey, do Flamengo, em ação contra o Boca Juniors pela final da BCLA (Foto: Reprodução/Fiba)

Flamengo no Mundial de Clubes de basquete

A primeira oportunidade conquistada pelo Flamengo foi com o título inédito na Liga das Américas de 2014. No final de setembro do mesmo ano, a Copa Intercontinental foi disputada na então HSBC Arena, no Rio de Janeiro, em um formato incomum para o basquete: vence o time que tiver maior placar agregado após dois jogos disputados.

Na ocasião, o clube da Gávea enfrentou o Maccabi Electra, vencedor da Euroliga, em dois confrontos difíceis. A equipe israelense levou a melhor na primeira partida e saiu na frente do placar agregado, por 69 a 66. O segundo jogo, no entanto, foi dominado pelo Flamengo que venceu por 90 a 77 para garantir o primeiro título de campeão mundial.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Após oito anos, o Rubro-Negro conseguiu mais uma vez a vaga para o Mundial ao vencer a "Libertadores de basquete". Desta vez, o bicampeonato já foi pela Champions League das Américas (BCLA) - mesma da atual temporada. Assim, o time carioca viajou até o Cairo, no Egito, para disputar a Copa Intercontinental, disputada nos dias 11 a 13 de fevereiro.

Em formato de "Final Four", o Flamengo enfrentou o norte-americano Lakeland Magic, vencedor da NBA G-League, na semifinal. A vitória tranquila garantiu aos brasileiros a vaga para a grande final contra o Hereda San Pablo Burgos, que ganhara do Zamalek SC. O Rubro-Negro, então, superou os espanhóis com um placar de 75 a 62 e se consagrou bicampeão mundial.