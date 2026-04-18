Piloto morre e seis ficam feridos após grave acidente em corrida de Nürburgring

O piloto sueco Juha Miettinen, de 66 anos, faleceu em decorrência de um grave acidente durante o primeiro classificatório das 24 Horas de Nürburgring, neste sábado (18). Outros seis pilotos ficaram feridos após a colisão, mas foram encaminhados a hospitais e não correm risco de morte. O tetracampeão de Fórmula 1 Max Verstappen era um dos competidores da prova, mas não estava envolvido no acidente.

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A colisão ocorreu com apenas meia hora de sessão, que deveria ter duração de quatro horas. A bandeira vermelha foi acionada e a corrida foi interrompida para o resgate dos pilotos. Segundo a organização, Juha Miettinen foi atendido por paramédicos e levado ao centro de emergência, mas não resistiu aos ferimentos após tentativas de ressuscitação.

O classificatório foi cancelado e as atividades não retornarão neste sábado. A organização fará um minuto de silêncio em homenagem ao piloto, no momento da largada neste domingo (19). As 24 horas de Nürburgring são uma das corridas de endurance mais desafiadoras do mundo, realizada na Alemanha desde 1970. Neste ano, a disputa está prevista para os dias 16 e 17 de maio.

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Verstappen se solidariza com familiares de Juha Miettinen

Max Verstappen estava entre os participantes da prova. Ele e o companheiro de equipe, Lucas Auer, haviam sido punidos com perda de três posições no grid de largada e não se envolveram na colisão. Após o ocorrido, o tetracampeão da Fórmula 1 publicou uma mensagem em suas redes sociais, lamentando o acidente.

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— Chocado com o que ocorreu hoje… O automobilismo é algo que todos nós amamos, mas em tempos como esse é um lembrete de quão perigoso pode ser. Mandando meus sinceros sentimentos para a família e entes queridos de Juha — escreveu o piloto.

Max Verstappen prestou condolências à família de Juha Miettinem (Foto: Reprodução/ Instagram)

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