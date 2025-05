Piloto da Fórmula 1 se declara ao PSG: ‘Sonhava em jogar pelo clube’

Pierre Gasly, piloto da Alpine na Fórmula 1, demonstrou sua paixão pelo Paris Saint-Germain em entrevista ao site da Fifa. O francês revelou que torce para o clube desde a infância e que sua primeira ligação com o esporte foi por meio do futebol.

continua após a publicidade

— Comecei a jogar futebol com cinco anos, então foi antes mesmo de começar no kart. Naquela época eu ainda não conhecia o automobilismo, então meu sonho era ser jogador de futebol. Eu assistia aos jogos do PSG com os meus irmãos. Naquela época, o Pauleta jogava no clube e eu tinha a camisa dele. Sempre tive essa conexão com o PSG e com o futebol francês, e torço pelo clube desde que tinha cinco ou seis anos. Quando cheguei à Fórmula 1, conheci o presidente do PSG, o Nasser [Al-Khelaifi], o que foi um momento de sonho para mim. Sou muito próximo dele e tento assistir a todos os jogos — afirmou Gasly.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

No ano passado, o piloto usou um capacete especial com o tema do PSG durante o GP da Inglaterra, em Silverstone. Apesar de não ter largado na corrida, Pierre destacou o valor pessoal da colaboração.

continua após a publicidade

— Foi uma colaboração muito interessante e especial para mim, pessoalmente, porque sou obcecado por futebol e pelo PSG. Foi uma forma incrível de, como uma criança que sonhava em jogar pelo PSG, mais tarde vestir as cores do clube no meu esporte — foi algo muito especial. Acho que aquilo nunca havia sido feito antes entre um time de futebol e um piloto de Fórmula 1. Foi muito infeliz o resultado, porque nem cheguei a largar naquela corrida, mas isso não tira nada do valor da parceria e do que construímos juntos — comentou.

Pierre Gasly revelou que sua paixão pelo Paris Saint-Germain vai além das arquibancadas e chega até o nervosismo nas partidas. Segundo o piloto da Alpine, ele sente mais tensão assistindo aos jogos do clube do que nas próprias corridas de Fórmula 1.

continua após a publicidade

— Acho que fico mais estressado assistindo aos jogos do PSG do que durante minhas próprias corridas. Esse é o meu nível de envolvimento! O clube já garantiu o título do campeonato nacional, e agora espero que, nas próximas semanas, conquiste a Liga dos Campeões da UEFA. Depois disso, vem o Mundial de Clubes da FIFA. Seria uma temporada realmente completa — disse Gasly.

➡️ Piastri ou Norris? Emerson Fittipaldi analisa disputa da McLaren na Fórmula 1

'Temos uma geração de ouro', diz Gasly sobre a seleção francesa

Pierre Gasly no Hard Rock Stadium, casa do Miami Dolphins (Foto: Hector Vivas / AFP)

Encerrando a entrevista, Pierre Gasly também exaltou o talento da seleção da França e se mostrou confiante em uma boa campanha na próxima Copa do Mundo.

— Temos uma geração de ouro, com todos esses jovens talentos que estão surgindo — as revelações que estão aparecendo. É impressionante a forma como jogam desde tão jovens. Sinto que temos os melhores jogadores nas posições mais importantes e um bom banco, então temos tudo para fazer mais uma Copa do Mundo de sucesso. Estarei definitivamente na torcida por eles e espero que consigam chegar até o fim — concluiu o piloto francês.

➡️ Norris detona Verstappen após o GP de Miami: ‘Não está correndo de forma inteligente’

Como foi o GP de Miami?

Oscar Piastri dominou o GP de Miami de ponta a ponta, conquistando sua quarta vitória em seis corridas da temporada 2025. Lando Norris completou a dobradinha da McLaren com o segundo lugar, e George Russell, da Mercedes, foi o terceiro. Verstappen, que largou na pole, ficou fora do pódio ao terminar em quarto. Com o resultado, Piastri ampliou a vantagem na liderança do campeonato: são 16 pontos sobre Norris e 32 sobre Verstappen.

A prova teve incidentes desde o início. Na largada, Jack Doohan e Liam Lawson se tocaram, e o australiano da Alpine abandonou com um pneu furado. Gabriel Bortoleto, que largou em 13º, sua melhor posição até aqui na F1, também não terminou a corrida devido a problemas no motor. A próxima etapa da temporada será o GP da Emília-Romanha, em Ímola, no dia 18 de maio.