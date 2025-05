Morre vencedor da F1 e 24h de Le Mans; veja mais

O universo da Fórmula 1 está de luto com o falecimento de Jochen Mass, aos 78 anos, devido a complicações de um derrame, conforme anunciado por sua família. O piloto alemão, nascido em Colônia em 30 de setembro de 1946, teve uma carreira destacada na Fórmula 1, participando de 104 Grandes Prêmios entre 1973 e 1982. Durante esse período, o automobilista conquistou oito pódios, duas voltas mais rápidas e uma vitória memorável, no Grande Prêmio da Espanha de 1975, em Montjuic.

Além de sua trajetória na Fórmula 1, Jochen Mass também competiu em diversas outras categorias, como BTCC, F2 Euro, 24 Horas de Daytona, 12 Horas de Sebring, DTM e 24 Horas de Le Mans. Nesta última, alcançou uma vitória notável em 1989, correndo ao lado de Manuel Reuter e Stanley Dickens, dirigindo um Mercedes Benz da Sauber.

A família de Jochen Mass se pronunciou do Instagram, de forma oficial, comunicando a perda do piloto e agradecendo aos fãs pelas mensagens e apoio.

- Hoje lamentamos a perda de um marido, um pai, um avô e uma lenda das corridas. É com o coração pesado que compartilhamos a notícia de que Jochen Mass morreu hoje por causa de complicações de um derrame que ele sofreu em fevereiro, no início deste ano. Agradecemos a todos pelo incrível apoio que recebemos. Cada mensagem de positividade que recebemos foi retransmitida a ele, dando paz e conforto nos dias finais. Além de lamentar a morte dele, também celebramos uma vida incrível. Uma vida que ele amava compartilhar com todos vocês. Uma vida que ele viveu ao máximo. Ele está correndo com todos os amigos dele outra vez - declarou família de Mass.