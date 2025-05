Mais uma dobradinha aconteceu no GP de Miami para destacar o favoritismo da McLaren na F1 2025. No Mundial de Pilotos, Oscar Piastri e Lando Norris ocupam as primeiras posições com larga vantagem com 131 e 115 pontos, respectivamente. Com exclusividade para o Lance!, Emerson Fittipaldi analisou as chances da equipe inglesa na atual temporada da Fórmula 1, além de desmitificar o destaque de um piloto sobre o outro nas "Regras Papayas". Veja o vídeo completo acima.

- A chance da McLaren ganhar é muito grande. Os dois pilotos são excelentes, o Lando já com mais experiência, o Oscar mais novo, mas são pilotos de características um pouco diferentes. Então, eu acho que a McLaren tem que deixar aberto o jogo, já que ainda não tem uma diferença grande de um para o outro - afirmou Fittipaldi.

Com o melhor carro desde a segunda metade da última temporada, a McLaren passou a disputar o título tanto com Lando Norris quanto no Mundial de Construtores. O piloto não superou Max Verstappen no fim, mas a equipe foi campeã pela nona vez. Durante a luta contra o holandês, no entanto, um detalhe chamou atenção dos amantes da Fórmula 1: as "Papaya Rules" (Regras Papayas, em português).

Papaya Rules e a disputa interna na McLaren

O objetivo principal dessas regras é reduzir os riscos de colisões entre os dois pilotos da McLaren, enquanto ainda mantém a competitividade na corrida. Contudo, alguns momentos ficaram em destaque na F1 2024 e lentaram alertaram sobre a preferência de Norris sobre Piastri dentro da equipe. No GP de São Paulo, por exemplo, quando o australiano cedeu a posição para o companheiro na corrida sprint após pressão no rádio.

A cobrança aconteceu por um motivo, no entanto, já que o #4 tinha chances matemáticas de tirar o título de Verstappen. Esse "detalhe" também foi explicado por Fittipaldi. O bicampeão mundial destacou que, "quando a hora chega", a equipe precisa priorizar um piloto sobre o outro estrategicamente.

- Teoricamente, a hora que chegar esse momento que eles estiverem com uma contagem maior de pontos, obviamente a McLaren vai ter que facilitar ou tentar ajudar mais - analisou o brasileiro.

Apesar disso, o ex-piloto da McLaren aproveitou para desmitificar a ideia de um "piloto principal" e um "reserva" em uma mesma equipe. Para Emerson, ambos recebem o mesmo nível de equipamento para trabalhar dentro e fora das pistas.

- Mas muita gente confunde. Não tem um carro melhor que o outro. O investimento hoje é tão grande, não tem essa história piloto número 1 e piloto número 2. Os equipamentos são idênticos. O esforço da equipe de engenheiro, mecânico é igual para os dois carros - completou.

Vale destacar que, apesar de Norris estar a mais tempo na F1, Piastri superou o companheiro em número de vitórias com o GP de Miami. Agora, o australiano da McLaren está com três triunfos seguidos na F1 2025.

Da esquerda para direita, Oscar Piastri e Lando Norris no GP de São Paulo, em Interlagos, na Fórmula 1 (Foto: Miguel Schincariol/AFP)

Qual será a próxima corrida da F1 2025?

Após o GP de Miami, o próximo compromisso das equipes é o GP da Emilia-Romagna, entre os dias 16 e 18 de maio. Desta vez, a Fórmula 1 chega na Europa pela primeira vez na temporada de 2025. A corrida está agendada para às 10h (de Brasília), no domingo (18).

A temporada de 2025 tem 24 corridas previstas, e o GP de São Paulo será em 9 de novembro. Além disso, o campeonato se encerra em 7 de dezembro, com o GP de Abu Dhabi.