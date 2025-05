Lando Norris não poupou críticas à pilotagem de Max Verstappen após o GP de Miami, nos Estados Unidos, realizado no último domingo (4). O britânico afirmou que o rival arruinou a própria corrida e não teve uma atuação inteligente. Os dois se tocaram ainda na primeira volta, lance que fez o piloto da McLaren cair para a sexta colocação.

— [Max estava] lutando bastante. É um direito dele, mas acabou prejudicando a própria corrida. Ele não está correndo de forma muito inteligente — disparou Norris.

Situação de Norris no Campeonato de Pilotos

Lando Norris no pódio do GP de Miami, nos Estados Unidos (Foto: Chandan Khanna / AFP)

Com a vitória de Oscar Piastri em Miami — a terceira consecutiva na temporada — Lando Norris viu a diferença para o companheiro de equipe subir para 16 pontos no Mundial. Mesmo assim, o britânico garantiu que deu tudo de si na perseguição ao australiano.

— Fiz uma boa tentativa quando cheguei ao segundo lugar e ainda faltavam 25 ou 30 voltas. Parei de forçar só nas últimas quatro ou cinco voltas, mas consegui reduzir a diferença de quase 10 segundos para três ou quatro. Pressionei o tempo todo, continuei acreditando, mas o Oscar está pilotando muito bem. Ele é rápido. Tentar alcançá-lo sempre foi praticamente impossível, mas fiz o meu melhor. Quase consegui, só faltaram voltas — completou.

Como foi o GP de Miami?

Oscar Piastri dominou o GP de Miami de ponta a ponta, conquistando sua quarta vitória em seis corridas da temporada 2025. Lando Norris completou a dobradinha da McLaren com o segundo lugar, e George Russell, da Mercedes, foi o terceiro. Verstappen, que largou na pole, ficou fora do pódio ao terminar em quarto. Com o resultado, Piastri ampliou a vantagem na liderança do campeonato: são 16 pontos sobre Norris e 32 sobre Verstappen.

A prova teve incidentes desde o início. Na largada, Jack Doohan e Liam Lawson se tocaram, e o australiano da Alpine abandonou com um pneu furado. Gabriel Bortoleto, que largou em 13º, sua melhor posição até aqui na F1, também não terminou a corrida devido a problemas no motor. A próxima etapa da temporada será o GP da Emília-Romanha, em Ímola, no dia 18 de maio.