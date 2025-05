Galvão Bueno esteve presente em Interlagos no último domingo (4) para acompanhar a abertura da temporada 2025 da Stock Car. Em entrevista ao “Motorsport”, o narrador, que marcou época à frente das transmissões da Fórmula 1, deu conselhos para Gabriel Bortoleto, que vive sua temporada de estreia na principal categoria do automobilismo mundial.

Questionado sobre suas expectativas em relação ao jovem piloto brasileiro, Galvão foi direto:

— Para isso tudo é uma palavra só: calma. Calma. Ninguém ganha GP3 [F3] e GP2 [F2] à toa — afirmou.

'Constância para subir de equipe', diz Galvão Bueno

O narrador reconheceu as dificuldades enfrentadas por Bortoleto com o carro da Sauber, mas ressaltou que é preciso ter paciência e regularidade.

— Sentar no pior carro do grid não é legal. Então ele tem esse primeiro ano, e o adversário certo é o companheiro de equipe [Nico Hülkenberg], que é experiente, rápido, bom. Ele [Bortoleto] paga o preço do noviciado. Uma escapadinha aqui, uma erradinha ali, mas tem que ter constância — analisou Galvão.

— Tem que ser constante para depois poder subir de equipe, melhorar e aí brigar lá na frente. O piloto vende emoção quando senta no carro, mas, quando começa a ter obrigação de vencer, também perde o direito de errar. A vida é assim. A não ser aqueles raros que saem das categorias de base direto para uma grande equipe — completou.

Torcendo pelo desenvolvimento do brasileiro, Galvão Bueno concluiu:

— É preciso ver que carro ele tem. E esperar e torcer para que ele evolua, cresça e possa alcançar uma equipe melhor. — disse.

Bortoleto abandona o GP de Miami

Gabriel Bortoleto durante o GP de Miami, nos Estados Unidos (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

No GP de Miami, Oscar Piastri teve uma atuação dominante e venceu de ponta a ponta, conquistando sua quarta vitória em seis etapas da temporada 2025. Lando Norris garantiu o segundo lugar e completou a dobradinha da McLaren. George Russell, da Mercedes, foi o terceiro. Max Verstappen, que largou na pole, cruzou a linha de chegada apenas em quarto. Com isso, Piastri abriu 16 pontos de vantagem sobre Norris e 32 sobre Verstappen no Mundial de Pilotos.

A corrida foi movimentada desde o início. Jack Doohan e Liam Lawson se tocaram logo na largada, e o australiano da Alpine abandonou com um pneu furado. Gabriel Bortoleto, que largou em 13º — sua melhor posição até aqui na F1 —, também não completou a prova por conta de problemas no motor. A próxima etapa será o GP da Emília-Romanha, em Ímola, no dia 18 de maio.