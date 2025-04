A Seleção Feminina contou com uma torcida especial no amistoso diante dos Estados Unidos, na noite da última terça-feira (8). A skatista Rayssa Leal publicou em suas redes sociais uma foto usando a camisa amarelinha e torcendo pelo Brasil, que venceu o confronto de virada por 2 a 1.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Não é a primeira vez que o lado torcedora de Rayssa chama a atenção. Muito carismática, a atleta foi sensação na arquibancada durante os Jogos Olímpicos de 2024, torcendo pelos colegas brasileiros. Na ocasião, Rayssa acompanhou e vibrou durante jogos do vôlei e do futebol feminino.

No futebol brasileiro, a medalhista de bronze no skate street em Paris já declarou ser torcedora do Corinthians e apareceu em treinamentos usando a camisa do Timão. Ela também celebrou, nas redes sociais, quando seu irmão mais novo, Arthur, assinou contrato de formação com o time paulista no ano passado.

continua após a publicidade

Rayssa publicou torcida pela Seleção Feminina em suas redes sociais (Foto: Divulgação/Rayssa Leal)

A temporada de Rayssa Leal

O ano de Rayssa Leal começou em solo brasileiro, com o título da etapa de Porto Alegre do STU, o Circuito Internacional de Skate, em março. Depois do sucesso como circuito nacional, o STU conta com a categoria Pro Tour, que terá cinco etapas ao redor do mundo.

➡️Nova regra no skate tiraria medalha de Rayssa Leal em Olimpíada; entenda

Em 2025, a maranhense ainda terá pela frente a disputa da liga mundial de skate, que terá sete etapas. A abertura da temporada da Street League Skateboarding (SLS) acontece em Miami, no dia 03 de maio, no Watsco Center.