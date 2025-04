Entenda como Nadal significa esperança ao Real Madrid na Champions

Mesmo com a derrota pesada para o Arsenal, nesta terça-feira (8), pelo jogo de ida das quartas de final da Champions League, o Real Madrid pode se agarrar a uma coincidência um tanto quanto curiosa para reverter o placar de 3 a 0. Segundo o supercomputador "Opta", plataforma especializada em estatísticas, o clube espanhol tem apenas 4% de chance de classificar às semis, assim como o lendário tenista Rafael Nadal tinha quando superou o russo Daniil Medvedev na final do Australian Open de 2022.

As reviravoltas fazem parte do DNA do clube e do ex-tenista, que já protagonizaram diversas viradas históricas. Naquela ocasião, Nadal renasceu das cinzas e conquistou o bicampeonato do Australian Open para vencer seu 21º Grand Slam e se tornar o maior vencedor de todos os tempos do circuito mundial à época - o espanhol foi superado pelo sérvio Djokovic, que soma 24 taças.

Nadal era o número cinco do mundo e derrubou o vice-líder do ranking da ATP por 3 sets a 2 com parciais de 2/6 6/7 (7/5) 6/4 6/4 7/5 após 5h25min de duração, diante da lotada e incendiada quadra Rod Laver Arena com cerca de 12 mil pessoas.

Ao mesmo tempo, o Real Madrid já foi responsável por diversas reviravoltas e momentos épicos, principalmente em Champions League, torneio que é o maior vencedor, com 15 troféus. Em exemplo mais recente, na temporada anterior, a equipe merengue precisou vencer o Bayern de Munique na semifinal, de virada, por 2 a 1 (4 a 3 no agregado), garantiu a vaga na decisão e foi campeão em cima do Borussia Dortmund.

Relação entre Real Madrid e Rafael Nadal

Rafael Nadal e o Real Madrid têm uma relação especial, visto que o atleta é torcedor fanático do clube desde pequeno e até recebeu o título de sócio de honra em 2011 das mãos do presidente Florentino Pérez. Inclusive, em entrevista ao canal "Movistar", da Espanha, em setembro de 2023, a lenda do tênis comentou sobre a possibilidade de assumir a presidência do clube merengue.

O ex-atleta disse que está aberto à possibilidade, mas revelou que no momento ainda não está pronto para substituir o atual mandatário. No período, Nadal ainda não estava aposentado e planejou deixar as quadras em 2024, após disputar o último Roland Garros de sua carreira.

- Se eu gostaria de ser (presidente do Real Madrid)? Creio que sim. Hoje, não há o que dizer, pois temos o melhor presidente possível. Mas depois, o que penso hoje pode ser diferente do que poderei pensar amanhã. A vida dá muitas voltas, não? É preciso saber se a pessoa está capacitada a fazer certas coisas. Sou bem realista e sei minhas limitações quanto a isso, então não sei se seria ou não capaz. Acho que o tempo dirá - disse Nadal.

No entanto, para assumir a presidência do Real Madrid, é necessário ser associado há pelo menos 20 anos. Ou seja, Rafael Nadal só poderia ocupar o cargo em 2031. Além disso, ele é sobrinho de Miguel Ángel Nadal, ex-jogador da seleção espanhola que fez carreira no maior rival do Real, o Barcelona.