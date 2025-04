Nova regra no skate tiraria medalha de Rayssa Leal em Olimpíada; entenda

A World Skate, responsável pelas regulamentações do esporte ao nível global, anunciou novas regras para a participação de atletas em competições de destaque, como o Mundial e as Olimpíadas. A partir de Los Angeles 2028, competidores deverão ter no mínimo 14 anos. Esta medida, divulgada nesta quinta-feira (3), será implementada gradualmente, iniciando em 2025 com a idade mínima de 11 anos e aumentando um ano a cada temporada até alcançar o limite estabelecido para 2028.

continua após a publicidade

➡️ SailGP faz exposição no Rio; Mundial de Vela estreia no Brasil

A introdução dessa política de idade mínima marca uma transformação no cenário do skate, esporte que tem observado o surgimento de jovens talentos em competições internacionais. Tal mudança impactará novos talentos, que precisarão aguardar até atingirem a idade necessária para participar de eventos de grande porte, incluindo as Olimpíadas.

A alteração ocorre em um momento de evolução do skate como esporte olímpico. A inclusão do skate nas Olimpíadas de Tóquio 2020, realizadas em 2021 devido à pandemia de COVID-19, destacou atletas jovens, como a brasileira Rayssa Leal.

continua após a publicidade

Com 13 anos, a "Fadinha" conquistou a prata em Tóquio, tornando-se a medalhista olímpica mais jovem do Brasil. Caso a regra tivesse sido aplicada nos Jogos, Rayssa não teria competido no Japão e, consequentemente, teria uma medalha a menos na carreira.

Rayssa Leal conquistou a medalha de prata nas Olimpíadas de Tóquio, em 2020 (Foto: Jeff PACHOUD / AFP)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A nova regra de idade mínima, baseada no ano de nascimento do atleta, assegura que todos os competidores tenham a idade mínima durante o ano calendário de cada competição. Por exemplo, um atleta nascido em 2014, será considerado com 11 anos para eventos entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2025. Já os atletas nascidos após 31 de dezembro de 2014, serão excluídos do Ranking Mundial de Skate a partir de 1º de abril de 2025.

continua após a publicidade

Para competições voltadas ao desenvolvimento do esporte, como os Jogos Olímpicos da Juventude e os Jogos Pan-Americanos Júnior, a idade mínima será de 12 anos a partir de 2026.