Depois de duas corridas em sequência em circuitos totalmente novos, Gabriel Bortoleto chega neste fim de semana a mais uma pista familiar, já que também faz parte dos calendários de F2 e F3. É por essa razão que o piloto da Sauber espera colocar em prática o que aprendeu até aqui, ainda que o Bahrein reserve desafios por conta da condição climática.

No meio do deserto, o circuito de Sakhir tem no vento uma das principais preocupações dos pilotos. Ainda assim, Gabriel destacou que é um circuito que costuma evoluir durante as atividades do fim de semana, portanto se dedicou ao trabalho na fábrica logo depois da corrida no Japão em busca da melhor preparação para a prova.

- Estou ansioso para voltar ao Bahrein. Será outra oportunidade de desenvolver o que aprendi até agora e continuar melhorando. Também voltei à fábrica no início da semana para me preparar melhor para a corrida que está por vir. Além disso, conheço esta pista muito bem em comparação com Melbourne, Xangai e Suzuka - declarou.

Desafios para Bortoleto

O brasileiro ainda não pontuou na temporada, ao contrário do companheiro de equipe, Nico Hülkenberg, porém ambos têm sofrido com o carro complicado da Sauber. No momento, o principal desafio é melhorar as classificações para que a luta por pontos seja mais realista nas corridas.

- As condições aqui podem frequentemente representar um desafio adicional, com a pista evoluindo significativamente ao longo do fim de semana e o vento desempenhando grande papel, mas estou preparado para qualquer coisa que surgir. Cada sessão será uma chance de pressionar mais, de adaptação e progresso - encerrou.