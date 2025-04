Bicampeão (2013 e 2015), Novak Djokovic dissera, no domingo, que não tinha altas expectativas dessa vez no Masters 1000 de Monte Carlo. E, nesta quarta-feira (9), o ex-número 1 do mundo e atual quinto acabou superado na estreia no torneio: 6/3 e 6/4, em 1h23m, para o chileno Alejandro Tabilo (32º). Em Roma, ano passado, o sérvio perdera para o mesmo rival na segunda rodada.

Recordista de títulos de Masters 1000 (40) e com 414 vitórias e, agora, 93 derrotas nesse nível de torneio, Djokovic não perdia em estreia no saibro, nessa série, desde 2022. Na ocasião, ele caiu diante do espanhol Alejandro Davidovic Fokina, também em Monte Carlo. Já no ano passado, o sérvio chegou às semifinais, quando acabou superado pelo vice-campeão dinamarquês Casper Ruud. Na ocasião, ele se tornou, aos 36 anos, o mais velho semifinalista do torneio.

A derrota desta quarta também adia o sonho de Djokovic conquistar o 100º troféu na carreira. No último dia 30, ele bateu na trave, ao perder para o tcheco Jakub Mensik na final do Masters 1000 de Miami.

Em Masters, neste ano, foi a segunda vez que o sérvio perdeu na estreia. Em março, na quadra rápida de Indian Wells, seu algoz foi o holandês Botic van de Zandschulp (85º).

Tabilo e Djokovic perderam para o mesmo algoz em 2024

Tabilo, por sua vez, em busca do primeiro troféu, chegou à 19ª vitória em 33 jogos nesse nível de torneio. Em Monte Carlo, é apenas a segunda participação do chileno, que, ano passado, caiu na segunda rodada, para o mesmo algoz de Djokovic: Ruud.

Neste ano, Tabilo estreara despachando o campeão de 2014, o suíço Stan Wawrinka. Seu próximo rival sai do confronto entre o búlgaro Grigor Dimitrov e o anfitrião Valentin Vacherot (256º)



Aliás, foi no torneio italiano, na temporada passada, que Tabilo e Djokovic se enfrentaram pela única vez na carreira, com triunfo do chileno, por 6/2 e 6/3, na segunda rodada.