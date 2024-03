Páreo para Mike Tyson? Conheça o histórico de Jake Paul no boxe até o momento

Jake Paul já derrotou Anderson Silva Foto: AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 10/03/2024 - 14:16 • Rio de Janeiro (RJ)

Com um recorde de 9-1, Jake Paul será o próximo adversário de Mike Tyson, no dia 20 de julho, no AT&T Stadium, no Texas, nos Estados Unidos. Dentro desse histórico, o youtuber que virou boxeador já enacarou ex-jogador de basquete e até mesmo ex-campeão do UFC.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Conhecido também por "The Problem Child" ("A Criança Problemática"), Jake Paul não terá problemas por inexperiência, já que encarou ex-estrelas do MMA, como Anderson Silva e Nate Diaz. Fora da principal empresa das artes marciais, o americano já enfrentou boxeadores e até mesmo atletas de wrestling.

➡️ No 100º pódio da carreira de Verstappen, revelação da Fórmula 1 ‘rouba a cena’

A primeira luta de Jake contra um esportista foi contra o jogador de basquete Nate Robinson, que teve passagem pela NBA de 2005 à 2015 e venceu o torneio de enterradas duas vezes. No combate, Jake derrotou Nate por nocaute no segundo round.

Um dos primeiros grandes desafios de Jake Paul foram as duas lutas contra Tyron Woodley, ex-campeão da categoria meio-médio do UFC em 2018. Mesmo encarando alguém com vasta experiênicia no mundo das artes marciais, o youtuber venceu as duas, uma por nocaute e outra por decisão dividida dos juízes.

Jake Paul venceu Tyron Woodley duas vezes (Foto: Chandan Khanna / AFP)

➡️ Do tênis ao boxe, Netflix amplia investimento em esportes ao vivo

A primeira derrota de Jake foi contra o boxeador Tommy Fury. A luta, que foi remarcada após uma lesão do inglês, foi realizada em 2023 e definida por decisão dividida para Fury. Haverá uma revanche em breve, já que havia uma cláusula de contrato prevendo a segunda luta entre os dois.

Em 2022, Anderson Silva aceitou o desafio proposto por Jake Paul para uma luta de boxe. Mesmo com lesão, o brasileiro de 47 anos foi para o combate e perdeu para o americano por decisão unânime dos árbitros.

➡️ Jake Paul provoca Mike Tyson com tatuagem no rosto igual à do ex-lutador