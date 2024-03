Rayssa Leal não acerta segunda manobra, e japonesa vence mais um pré-olímpico de skate

Rayssa Leal não viveu o melhor dia em Dubai (Foto: Julio Detefon / CBSk)







Escrito por Lance! • Publicada em 10/03/2024 - 14:00 • Dubai (EAU)

Com um show na última manobra, a japonesa Liz Akama venceu o Pro Tour de Skate Street, em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos (EAU), neste domingo (10). A brasileira Rayssa Leal terminou a decisão na oitava colocação, ou seja, última entre as finalistas. O campeão masculino foi o japonês Kairi Netsuke.

Cada skatista realizou cinco manobras (apenas as duas melhores contam) e duas corridas de 45 segundos (somente a melhor entra). Rayssa só acertou uma das cinco manobras. A brasileira tentou movimentos de alta dificuldade e não conseguiu colocar uma segunda nota no somatório final.

🛹 CLASSIFICAÇÃO FINAL

Liz Akama (JAP) - 270.84

Chloe Covell (AUS) - 267.29

Coco Yoshizawa (JAP) - 253.79

Ibuki Matsumoto (JAP) - 250.52

Miyu Ito (JAP) - 243.98

Nanaka Fujisawa (JAP) - 231.09

Chenxi Cui (CHN) - 202.93

Rayssa Leal (BRA) - 174.31

As semifinais da competição aconteceriam no sábado, mas foram adiadas por causa da chuva. Com isso, o domingo recebeu as duas fases decisivas em sequência. Rayssa Leal se classificou para a final após terminar a semi na segunda colocação, atrás apenas da australiana Chloe Covell. Por outro lado, o brasileiro Felipe Gustavo foi eliminado da disputa masculina.

As japonesas venceram cinco de seis pré-olímpicos de skate street realizados até o momento - Rayssa Leal, Funa Nakayama, Liz Akama (2), Momiji Nishiya e Yumeka Oda foram as campeãs. O Pro Tour de Dubai foi o último evento da primeira fase de classificação para Paris 2024. Para a segunda, permanecem apenas os 44 melhores skatistas do ranking olímpico. Entre os brasileiros, seis homens e cinco mulheres continuaram.