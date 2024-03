Jake Paul provoca Mike Tyson com tatuagem no rosto igual ao do ex-lutador

Jake Paul tem nove vitórias e uma derrota na carreira (Foto: Reprodução/Instagram)







Escrito por Lance! • Publicada em 08/03/2024 - 12:36 • Rio de Janeiro (RJ)

A luta entre Jake Paul e Mike Tyson mal foi anunciada e já está dando o que falar. O youtuber americano publicou um vídeo, na quinta-feira (7), onde aparece com uma tatuagem no rosto, igual a do ex-campeão dos pesos pesados. A luta está marcada para o dia 20 de julho.

Jake Paul é conhecido por imitar, de forma caricata, todos seus adversários antes dos combates. No entanto, não é possível afirmar se a caracterização foi realmente verdadeira. O youtuber aparece sem a tatuagem em diversos momentos do vídeo. Além disso, ao longo do conteúdo, o influenciador reproduzi diversas entrevistas e momentos históricos da carreira de Mike Tyson.

- Não só esta será a maior luta da minha vida, como acho que isto tem a oportunidade de mudar a história do boxe e ser uma das maiores lutas do século XXI. É um grande desafio! Todo mundo me disse, "Não entre no ringue com o Mike! Ele bate muito duro!" Esse homem é uma fera! Mas não vou dar mole. Em 20 de julho, espero me tornar o vencedor, criar história e nocautear o lendário "Iron" Mike Tyson - afirmou Paul, no vídeo.

O combate já tem data marcada e acontecerá no dia 20 de julho, no AT&T Stadium, em Dallas, nos Estados Unidos. O local tem capacidade para 80 mil pessoas, e a transmissão será feita pelo serviço de streaming, Netflix.