Djokovic sofre em Indian Wells, mas vence, pinta o 400 e passa Federer

Escrito por Lance! • Publicada em 10/03/2024 - 00:04 • Indian Wells (EUA)

Novak Djokovic, número 1 do mundo, teve muitas dificuldades, mas estreou com vitória, neste sábado, no Masters 1000 de Indian Wells, EUA, torneio no piso duro, com premiação de US$ 9 milhões (R$ 45 milhões).

A vitória de Djokovic é sua 400ª em Masters 1000 ficando perto das 406 de Rafael Nadal, que é o recordista. Além disso, o sérvio passa Roger Federer no número de vitórias em Masters no piso duro: 265 contra 264 do suíço. Os dados vêm desde 1990, quando este tipo de torneio começou a ser disputado no circuito mundial.

O JOGO

Djokovic venceu o australiano Aleksandar Vukic, 69º colocado, por 2 sets a 1, com parciais de 6/2, 5/7 e 6/3, após 2h10min de duração.

No primeiro set, tudo foi tranquilo. Com certa facilidade, o sérvio fez 6/2. Vukic veio pra cima no segundo, conseguiu a quebra e a vitória em 7/5. Até a metade do terceiro set, Vukic continuou dando trabalho. Mas Djokovic conseguiu se impor e definir a partida.

Pentacampeão do torneio, Novak Djokovic vai buscar vaga nas oitavas de final, na segunda-feira, contra o italiano Luca Nardi, 123º colocado. O duelo será inédito.