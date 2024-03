André Rosário vence corrida da Porsche Cup na estreia de Letícia Bufoni; veja como foi

Além de Bufoni, Lucas Lucco também fez sua estreia (Foto: Reprodução/X)







Escrito por Lance! • Publicada em 10/03/2024 - 12:13 • Goiânia (GO)

André Rosário, na categoria Trophy, e Neto Heil, na categoria Sport, venceram a corrida de estreia da Porsche Cup, em Goiânia, neste domingo (10). As celebridades Lucas Lucco e Letícia Bufoni se destacaram na prova, ambos foram para o pódio em suas estreias no automobilismo.

A Porsche Cup possui status de campeonato internacional da FIA desde 2013. Ela reúne três subcategorias diferentes: a Carrera Cup, a Sprint Challenge e a nova Sprint Trophy, voltada para pilotos novatos e que é dividida entre Trophy e Sport, onde correm Letícia e Lucas.

A corrida aconteceu com condições adversas, com chuva fraca e sem aderência no circuito, um problema para a categoria de estreantes que nunca correram em pista molhada. No grid geral, Letícia Bufoni largou na 11ª colocação e Lucas Lucco na 13ª, (4º e 6º na Sport). Durante a prova, muitos pilotos rodaram ao serem pegos de supresa com a pista escorregadia, diferente deles, Letícia e Lucas foram aproveitando os erros dos adversários para subirem na tabela.

Na categoria Trophy, largando da segunda colocação geral, André Rosário ultrapassou Silvio Morestoni logo na primeira volta para assumir a liderança e não sair mais de lá. Pela categoria Sport, o roteiro foi semelhante, com Neto Heil largando na segunda colocação e ultrapassando Gustavo Costa na primeira volta.

Na volta final, tudo parecia bem encaminhado para Letícia Bufoni conquistar a segunda colocação em sua estreia, mas na última curva, a skatista foi tocada por Leonardo Netto, caíndo para a quinta colocação. Quem herdou a posição de Letícia foi Lucas Lucco, que comemorou bastante o bom resultado. Apesar do toque, Bufoni foi um dos destaques da prova e subiu para o pódio com o quinto lugar.

