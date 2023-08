Segundo André Freitas, segundo melhor jogador de Padel do País atualmente, o esporte é praticado por aproximadamente 60 mil pessoas - amadoras ou profissionais - no Brasil. Mais de 50 mil jogam no Sul do País, onde chegou primeiro a modalidade por meio de argentinos, uma vez que o esporte é o segundo mais jogado na Argentina, com 4 milhões de jogadores, atrás somente do futebol. O atleta paranaense deseja popularizar o esporte no Brasil e enxerga positivamente esse número de personagens importantes do futebol praticando o Padel.